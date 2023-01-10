南加內陸登山條件惡劣 近期2登山客死亡

警方緊急派出直升機正在對受傷登山者救援。（警方提供）

南加州 一名女性登山愛好者近日在內陸Mt. Baldy登山健行時，由於山上結冰路滑，不慎從數百呎高山上墜落死亡。警方尚未公布遇難者姓名。據警方說，最近兩周以來，已經有兩名登山者喪命。

據聖伯納汀諾縣警方表示，事故發生時，這名女性登山者正試圖穿越長達近九英里的山道，她在結冰山道上跌倒，從大約500呎至700呎的高處跌落。警方收到來自Garmin InReach的緊急求救報警，這是一種可以在緊急情況下，發事故位置發送的衛星通訊設備。警方稱，一架救援直升機很快趕到出事地點，沿著陡峭的山壁，在滿是冰雪的山坡上將身受重傷的女登山者找到，當時周邊的其他登山者在試圖對她施救。

一名警方急救人員從盤旋的直升機上，降落在她身旁，觀察傷情，因其傷勢嚴重，準備由直升機吊起送往醫院搶救。但不幸的是，當第二架救援直升機趕到時，她因重傷死亡。天氣稍好時，遇難者被吊送至直升機上。警方尚未公布遇難者姓名。

警方表示，過去兩周，包括這名女性遇難者，已經有兩名登山者因山上結冰路滑，從山上墜落死亡。由於此類登山事故多發生在冬季，警方提醒民眾，若在寒冷天氣登山健行，要穿上保暖禦寒服裝，配備合適的冰雪登山裝備。

Mt. Baldy山區有一個度假村Mount Baldy Village，是聖蓋博 山區縣屬地社區，位於內陸聖伯納汀諾縣，與洛杉磯 縣相鄰。這裡有洛杉磯縣海拔較高山峰，每當冬季這裡吸引很多遊人及登山愛好者，來此休閒娛樂。