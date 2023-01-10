我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾這番話…美股收高 那指漲了1%

衛星圖揭中國火葬場湧人潮 告別親人只有2分鐘

南加內陸登山條件惡劣 近期2登山客死亡

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
警方緊急派出直升機正在對受傷登山者救援。（警方提供）
警方緊急派出直升機正在對受傷登山者救援。（警方提供）

加州一名女性登山愛好者近日在內陸Mt. Baldy登山健行時，由於山上結冰路滑，不慎從數百呎高山上墜落死亡。警方尚未公布遇難者姓名。據警方說，最近兩周以來，已經有兩名登山者喪命。

據聖伯納汀諾縣警方表示，事故發生時，這名女性登山者正試圖穿越長達近九英里的山道，她在結冰山道上跌倒，從大約500呎至700呎的高處跌落。警方收到來自Garmin InReach的緊急求救報警，這是一種可以在緊急情況下，發事故位置發送的衛星通訊設備。警方稱，一架救援直升機很快趕到出事地點，沿著陡峭的山壁，在滿是冰雪的山坡上將身受重傷的女登山者找到，當時周邊的其他登山者在試圖對她施救。

一名警方急救人員從盤旋的直升機上，降落在她身旁，觀察傷情，因其傷勢嚴重，準備由直升機吊起送往醫院搶救。但不幸的是，當第二架救援直升機趕到時，她因重傷死亡。天氣稍好時，遇難者被吊送至直升機上。警方尚未公布遇難者姓名。

警方表示，過去兩周，包括這名女性遇難者，已經有兩名登山者因山上結冰路滑，從山上墜落死亡。由於此類登山事故多發生在冬季，警方提醒民眾，若在寒冷天氣登山健行，要穿上保暖禦寒服裝，配備合適的冰雪登山裝備。

Mt. Baldy山區有一個度假村Mount Baldy Village，是聖蓋博山區縣屬地社區，位於內陸聖伯納汀諾縣，與洛杉磯縣相鄰。這裡有洛杉磯縣海拔較高山峰，每當冬季這裡吸引很多遊人及登山愛好者，來此休閒娛樂。

洛杉磯 加州 聖蓋博

上一則

圖輯／南加公路坍方 大坑吞車畫面嚇人

延伸閱讀

南加內陸男子家庭糾紛遭警擊斃 附近小學被迫暫關

南加內陸男子家庭糾紛遭警擊斃 附近小學被迫暫關
世報年節展／周翔率兩舞團 春節獻舞蹈秀

世報年節展／周翔率兩舞團 春節獻舞蹈秀
南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃

南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃
玫瑰花車遊行 內陸縣警、2大學熱情參與

玫瑰花車遊行 內陸縣警、2大學熱情參與
南加內陸男子公路隨機射擊他人遭逮捕

南加內陸男子公路隨機射擊他人遭逮捕
內陸華人聯誼會 為弱勢義診贈鞋

內陸華人聯誼會 為弱勢義診贈鞋

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

2023-01-08 02:20

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」