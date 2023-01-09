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南加華人超市年貨上市 種類琳瑯滿目唯價格上漲

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
有大福字的紅蘋果。（記者啟鉻／攝影）
有大福字的紅蘋果。（記者啟鉻／攝影）

2023年華人傳統農曆春節愈來愈近，南加聖蓋博谷各華人超市年貨已開始上架，種類琳瑯滿目，提醒華人顧客農曆新春就要到了！

而有華人顧客指出，年貨的種類看起來與往年差不多，但最明顯的就是價格上漲不少，目前看來年貨買氣不太火紅。另有顧客笑說，現在平時吃得都很好，只要能保證身體健康，有足夠免疫力，就是天天過年。

視頻來源：記者啟鉻

蒙特利公園市一家華人超市內，8日在靠近入口處擺滿年貨，有賀年糖果禮盒、年慶禮品籃、果盤、開運年糕等。雖然品種多元，但顧客看得多，買的不積極。一位越南裔女性顧客表示，年貨價格調漲不少，她就是先來看一看，之後會與家人一起來購買。她也會到其它超市逛一逛，反正貨比三家不吃虧。

在嘉偉街上的一家華資書局，牆上已有節慶掛曆，很多上面寫著大福字，還有華人傳統的財神爺像。但卻沒有與春節有關的更多的節慶物品，比如節慶掛飾、春聯、大紅中國結等。

位於聖蓋博谷東區富樂頓路與可利馬路交會處的一家華資超市，年貨也上架並擺在醒目位置。不僅有禮品籃，還有各種年長者的低糖補品、以及印有福字的大紅富士蘋果、紅包、福袋等。一位來自台灣的顧客表示，市場上年貨價格較比先前上漲約15%至20%。另一名中年女顧客說，她的父母今年年逾八旬，前些年她過節買的年貨，父母因胃口小在春節期間吃不完，有的不得不丟掉，感覺很浪費。因此之後她過年很少購買年貨，她認為平時讓父母吃的營養健康，就是天天過年了；年長者身體好，增強免疫力，比什麼都重要！

羅蘭岡99大華超市所在廣場一家頗具規模的中餐廳員工說，為年夜飯準備的菜單已經完成，各種春節特色菜式，以及年菜組合，包括八仙報喜慶豐宴、東西逢源百福宴、兔來運轉陸饗宴、錢兔似錦鴻圖宴等。另一家華資餐廳經理則表示，年菜食譜估計過幾天就會出來。

好市多連鎖量販百貨（Costco）也農曆春節年貨也上架，擁有多種來自台灣的糕點，包括一款專為兔年春節提供的糕點禮盒。

也有華資超市經理表示，目前提供的年貨只是超市年貨的一部分，其它年貨將會陸續上架，會更加豐富。

對於華人過傳統春節，華人文化學者劉榮文教授表示，加州州長紐森已經簽署法令，將春節納入法定節日。他很喜歡傳統春節，尤其喜歡節慶期間參加各種慶祝活動，顯示美國對多元文化的包容。

節慶禮品籃及各種果盒。（記者啟鉻／攝影）
節慶禮品籃及各種果盒。（記者啟鉻／攝影）
好市多上架的一款春節禮品盒。（記者啟鉻／攝影）
好市多上架的一款春節禮品盒。（記者啟鉻／攝影）
華人超市年貨上市。（記者啟鉻／攝影）
華人超市年貨上市。（記者啟鉻／攝影）

華人超市 聖蓋博 華資超市

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