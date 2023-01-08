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研究發現胎兒吸收有毒物質 環境污染為罪魁禍首

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
研究發現胎兒也受環境污染影響。（截至unsplash）
研究發現胎兒也受環境污染影響。（截至unsplash）

英國蘇格蘭阿伯丁大學（University of Aberdeen）和比利時哈瑟爾特大學（Hasselt University ）團隊10月1日（週六）在柳葉刀行星健康發表期刊，證實二手菸、空氣污染、化學物質對胎兒有實質影響，並在實驗中發現，這些有害物質經過胎盤傳輸後，可在腹中胎兒的肺部、肝臟和大腦等多個重要臟器中發現。 

先前研究表明，孕婦在接觸特定危害環境，都將影響胎兒健康，如二手菸、殺蟲劑、化學物質、及空氣污染等。長期暴露在二手煙環境中，更加增加13%先天性畸形及23%死胎機率。而據研究小組發現，這些有害物質都將化做黑碳物質殘留在胎兒體中。

據該研究聯合作者之一的哈瑟爾特大學環境流行病學教授納沃特（Tim Nawrot）博士表示，小組成立該項研究就是確定是否空氣污染將影響未出生胎兒。在尚未經過證實前，小組一開始假設顆粒物質可以經由母體肺部進入胎盤，再傳輸到胎兒身上的原因，是因顆粒物質的渺小，使之可以從肺部進入血液中，或許可以經由臍帶傳輸到所有人體部位。

在研究中，研究人員將研究方向逐重在一種名為黑碳（black carbon）的空氣污染納米顆粒。該顆粒可經由燃燒煤、柴油和其他生物質燃料燃燒排放時產生。目前是可經由家庭能源、交通運輸等管道排放。除了對環境產生不良影響之外，對成人人體健康也極具負面影響，如心血管疾病、哮喘等有關。而小組在研究過程中，透過飛秒脈衝照明（femtosecond pulsed illumination ）來檢驗分別來自比利時和英國的嬰幼兒、胎兒樣本中是否體內殘存黑碳。 

該研究聯合作者之一的阿伯丁大學轉化醫學科（ translational medical sciences）福勒（Paul Fowler）教授表示，在他們的期刊發表前，沒人能確定是否這些污染物質會進入到胎兒本體。而在檢驗過程中，他很肯定地表示，非常確定黑碳物質不僅會在孕期中進到胎盤內，還會侵入到胎兒器官內，如肝臟、肺部和大腦。而殘存物質之多，讓研究小組組員非常震驚。

納沃特表示，希望透過他們的發現，促使各國制定嚴格的空氣污染標準。並補充說明，他們的研究已選定在空氣污染相對較低的暴露區域進行，但在檢驗過程中仍發現胎兒肺部及腦組織中，每立方毫米就有6000 個黑碳顆粒。若在高污環境中，相信數據會更慘不忍睹。 

談起下階段研究，納沃特表示，團隊會由黑碳污染做為起點，進一步檢驗對人體的健康影響範圍。就他所知，空氣污染不僅對健康產生影響，對心血管、呼吸系統、兒童時間的認知功能，都有長期影響。福勒補充說明，團隊也將針對黑碳顆粒入侵人體器官、細胞的範圍做調查、繪製具體侵入範圍、以及對胎兒未來可能產生的影響層面。如此一來，團隊就能就研究結果來量化風險、測量危險區域、並設計改善策錯。

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）普羅維登斯聖約翰健康中心（Providence Saint John’s Health Center）的兒科主治醫師費舍爾（Danelle Fisher ）表示，作為兒科醫生和母親，對於研究結果感到非常震驚及恐懼。對這些污染物質帶給人類的影響，她在驚恐之餘，也反思。並表示這項研究雖然讓她感到恐懼，也促使她考量未來的研究的方向，及科研的改善方向。同時好奇是否嬰兒在滿月時期，身體是否能自行淨化或是累積更多有害物質。

費舍爾也提醒週遭孕婦，有鑒於空氣污染惡化，孕婦可以在外出時配戴口罩，在家中使用空氣淨化器。

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