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女星鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

記者張宏/洛杉磯即時報導
張恆（右）和律師劉龍珠6日召開記者會，控訴女星鄭爽疑似虐待了兩個孩子。（記者張宏/攝影）
張恆（右）和律師劉龍珠6日召開記者會，控訴女星鄭爽疑似虐待了兩個孩子。（記者張宏/攝影）

2021年初爆出中國知名演員鄭爽代孕棄養風波，風波之後鄭爽赴美，她和孩子的法定父親張恆兩人輪流照看兩個孩子。兩年之後的１月6日張恆專程來洛杉磯召開記者會，拿出照片、聊天記錄和視頻作為證據，控訴鄭爽疑似虐待了兩個孩子，以及指責丹佛地方社會服務部門的不作為。

（影音來源：記者張宏）

鄭爽代孕棄養風波曝光後的兩年時間裡，張恆首次走到公眾面前發聲，當天身穿全套深色西裝出席記者會且神情嚴肅。他說，這兩天準備材料也沒怎麼睡覺。他在美國第一次開庭贏得獨立監護權，去年八九月原打算回國，但因鄭爽的阻止未能回國成功。她每星期有幾個小時探視時間，那時候孩子正常。六個月前，法官允許孩子可以在她那邊過夜就發生了狀況，比如手臂有瘀青，尿布穿戴不當。鄭爽還將自己的毛衣袖子剪下來挖出兩個洞給兩個孩子當作衣服。有一次還把發燒的兒子一個人留在家裡。當時她很理直氣壯說，可以去報警。

張恆說，孩子最近頻頻受傷且很嚴重，每次雙方在交接孩子的過程中，孩子都在家裡和路上說「為什麼要去哪裡，我可以不去嗎，我害怕媽媽，壞媽媽，我想回家」 。他曾經和當地福利局反應，但對方覺得這方面不屬於他們負責。

他出示的照片中有一張孩子的手指上有一個猙獰傷口。他說，這是女兒的手指照片，傷口被縫了六厘米。孩子受傷後，本來鄭爽沒權利帶孩子去醫院，但是她偷偷帶孩子去醫院。事後告知他，孩子在路邊撿了玻璃，導致手指被劃破。他希望鄭爽出具醫療報告，最後他在醫療報告看到，鄭爽卻對醫生說，她把孩子留給了爸爸，爸爸把孩子留在家裡，然後小孩手指就受傷了。過了幾天她又帶孩子去醫院，這次她和醫生說孩子的手指是被車門夾的。他後來問女兒手是怎麼受傷的，孩子說是剪刀剪的，但沒有透露是誰剪的。

張恆出示他和鄭爽聊天紀錄顯示，鄭爽認為張恆情緒不穩定且負面，和他溝通感覺有壓力。這樣對孩子也不好，孩子的情況不需要擔心。

張恆說，有一次兒子送回來時臉上有一個圓形傷口，疑似燙傷，但當時孩子和醫生都說這是鄭爽弄得。他質問鄭爽時，鄭爽說這是孩子走路摔傷的。

張恆還透露，鄭爽竟然給孩子申請了醫療補助 Medicaid（白卡），她這麼一個有錢人竟然給孩子申請了白卡。當時他正打算給孩子買保險，因為之前一直打官司想著帶孩子回中國，所以沒有買保險，看病一直都是付現金。

談及育兒細節，張恆表示，兩個孩子現在三歲了，女兒很愛美，喜歡穿裙子，不過手指受傷後，每次見人手指都會背在後面，而兒子喜歡汽車，每次看到汽車都不願意離開。

有趣的是在2021年10月鄭爽曾經在其IG發文，曬出孩子手腳的局部照，寫下「圖片涉及保密不便透露其他。我會呵護好、照看好、保護好，不想一個人生悶氣。我有權表達我自己的感受，法庭法律都是為人服務的。」照片上孩子的手上有明顯外傷痕跡，脫下襪子的小腳更有明顯脹紅，圓形傷痕像是被菸燙過。不過該帳號現在已刪除。

張恆的代理律師劉龍珠表示，他們幾天前已將相關材料送到丹佛警局要求調查，認為鄭爽此舉已構成犯罪。這次張恆將家事公開，首先是他要知道孩子受傷的答案，其次是社會責任感，讓更多兒童得到保障和關注，免於傷害。

張恆和鄭爽的聊天紀錄。（張恆提供）
張恆和鄭爽的聊天紀錄。（張恆提供）
張恆6日身穿全套西裝出席記者會。（記者張宏/攝影）
張恆6日身穿全套西裝出席記者會。（記者張宏/攝影）
張恆出示他和鄭爽聊天紀錄，鄭爽認為他情緒負面。（張恆提供？
張恆出示他和鄭爽聊天紀錄，鄭爽認為他情緒負面。（張恆提供？
張恆出示女兒手指受傷照片。（張恆提供）
張恆出示女兒手指受傷照片。（張恆提供）
張恆出示女兒手指受傷照片。（張恆提供）
張恆出示女兒手指受傷照片。（張恆提供）
張恆出示兒子臉部受傷照片。（張恆提供）
張恆出示兒子臉部受傷照片。（張恆提供）

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