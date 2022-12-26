美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

對於南加華人 來說，近日想前往中國，可謂是利好消息頻傳。除了中國宣布取消入境人員集中隔離等措施外，回國機票也出現大降價。1月直飛航班均價2000多美元，轉機航班更便宜，不到1500元。不過機票雖然大降，但回國人員卻意外地大幅減少。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬12月26日一早在社群媒體發消息稱「一切就是這樣突然，取消回國綠碼和集中隔離，前提是自覺保證核酸陰性，近三年的回國限制全部取消，期待航班增加。」他在接受本報記者採訪時表示，美飛中機票近期出現大跳水，現在預定1月份的直飛航班，平均價格1萬5000元人民幣左右，相當於2000多美元；一些轉機的航班最低價格在1萬人民幣左右，不到1500美元。

回國機票價格一直是在美華人最關注的事情之一，疫情 期間的天價機票讓很多人望而卻步。數月前，美飛中仍非常昂貴，9月從西雅圖直飛上海的機票，經濟艙價格大約6800美元，7月舊金山直飛上海的機票，經濟艙價格是1萬，與如今的2000元票價相比，差距非常大。但一個反常的現象卻同時出現，雖然近期票價一降再降，但回國人數卻突然變得很少。

顧彬彬表示，按照往常，臨近中國傳統新年期間，加上學生放寒假，一直都是機票銷售量最大的時候，哪怕前兩年疫情嚴重時，到了春節，回國機票也是一票難求，但今年銷售量卻下滑嚴重。顧彬彬指出，他很多客人訂了票都選擇臨時取消，「大多是因為對目前中國的疫情狀態比較擔憂，讓很多人不得不取消行程，保持觀望。」

日前中國官方已宣布，取消回國綠碼和入境集中隔離，有業內人士認為，可能會讓很多人近期回國的意願增加。顧彬彬分析說，「從目前情況看，美回中直航航班沒有任何增加跡象。他估計下周開始，春節期間的機票可能會有波動。」

美飛中機票大降價，1月直飛航班均價2000多美金。（受訪者提供）

中國此次宣布全面取消入境人員集中隔離等措施，同時也宣布取消「五個一」、以及客座率限制等國際客運航班數量管控，並指出各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

疫情近三年來，作為資深機票業務人士，顧彬彬表示，他完整經歷整個回國流程的變化，服務過數千民眾，幫助他們順利踏上行程。顧彬彬感慨，疫情起起伏伏，政策變化很難預判，每次突然宣布新規定，都讓人有點措手不及。但還好都在最短時間內調整好應對措施，盡全力保障回國人員的各項檢測 、綠碼申請等事宜的順利。截止12月26日，算是回國限制的最後解禁，他真的是感慨萬千。

顧彬彬還指出，新政宣布後回國流程變得簡單，基本回到疫情前的普通流程，因為不再需要查驗，對於登機時核酸檢測陰性還是陽性，純粹考驗民眾的自覺性及誠實性。

根據中國國家衛健委的通知，還要求進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士訪華安排，提供相應簽證便利，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。同時根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

延伸閱讀：中國取消入境隔離 南加華人歡呼「三年等到這一天」