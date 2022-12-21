櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯最終只為胡先生開具1萬6000美元的支票。（受訪者提供）

近日，家住南加州羅蘭岡 （Rowland Heights）的華人胡先生反映，他將1000美元現金在美國銀行櫃檯上存入的過程中不翼而飛，但銀行稱本來就沒有這1000元。

當事人胡先生今年76歲，據他稱，他和女兒11月18日下午前往美國銀行（Bank of American）羅蘭岡分行將現金存入他的美銀帳戶，在那裡遇上了離奇又氣憤的事情。

胡先生說：「我從家裡共拿了1萬7000元現金，計劃存入我的帳戶。在家裡我和女兒已經反覆清點過這些現鈔，並多次確認數額無誤。實際上這筆錢是用來購買墓地的預付款，這對我來說，本就是一件嚴肅而神聖的人生大事。因為擔心自己英語不好在交流中遇到麻煩，特意讓女兒和我一起辦理此事。甚至就在去銀行的路上，我還告訴女兒，辦理現金業務尤其需要小心，因為最近在互聯網上經常看到一些關於點鈔機出錯的事故報導。」

據胡先生描述，在美國銀行羅蘭岡分行的櫃員視窗前，由他的女兒填寫了一張1萬7000美元的存款單，而他則從口袋裡掏出了精心裝捆紮好的現鈔——分別是裝在信封裡的1萬美金，和每疊1000美元的七疊現鈔，共計1萬7000美元。父女二人就在櫃檯上，當場又清點了一遍現鈔，確認無誤後交予櫃台員。胡先生說：「這名女櫃員將現金放入點鈔機後，點鈔剛進行到差不多一半，機器突然停止了。櫃員操作了一下點鈔機才繼續運作，然而點完後點鈔機顯示卻只有1萬6000美元。」

父女二人當即要求重新點鈔，並且要求銀行主管在場監督，然而，第二次點鈔機上顯示的還是只有1萬6000美元。櫃員也打開了點鈔機的底盒確認，沒有鈔票掉落在底盒裡。發生的這一切讓胡先生無法接受，為什麼剛剛點好的錢，放在櫃檯的點鈔機上立刻就少了1000元。據胡先生稱，當時在場的該分行主管了解過程後，未對他們提供任何有效幫助。在多次交涉無果後，因著急趕去支付預付款，胡先生與女兒不得不先離開銀行。

胡先生說，應他本人要求，爭議發生的30天後，銀行調取了當時現場的視頻監控並聯繫了胡先生。銀行聯絡負責人承認在視頻中確實可以清晰的看到，胡先生將現金遞交櫃員前，確實先在櫃檯上又清點了一遍數目。然而，因為監控視頻中沒有錄進聲音，沒有留存任何胡先生及女兒與櫃員之間的對話內容。也就無法確認胡先生當時告訴櫃員自己的存款金額到底是多少。銀行認為這並不能作為有效的證據，證明胡先生「消失」的1000美元真實存在過。另外，銀行還表示，如果胡先生想進一步對監控錄像進行調查核實，需要先透過法律程序。

回憶起當時的場景，胡先生說：「我當時只想過可能是有1000元掉在點鈔機的底盒，但我還應該想到完全有可能是點鈔機的顯示器出了問題！最讓我懊悔的一件事，就是當時沒有要求櫃員把錢遞出來，再當面親手數一次給他們看。我做這家銀行的客戶已經有31年了，我對此真的感到非常失望和震驚。我希望美國銀行給我一個解釋，幫我解決這個問題！」