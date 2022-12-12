南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

近日，在橙縣 縣政委員會的例會上，五位縣政委員商討並一致通過「種族歧視 為公共衛生危機」的決議。然而該決議卻遭到在場部分民眾反對。就在橙縣衛生局（又譯健康照護局）華裔局長周昭龍(Clayton Chau)上台發言時，竟有在場民眾對其高喊「滾回中國」。

視頻來源：橙縣政府/記者王若然後製

當天的例會上，周昭龍上台解釋為何稱種族歧視會危害公共健康。就在他發言的過程中，觀眾席一篇喧嚷，導致他一度無法講話。當他發言完畢准備下台，有民眾高喊「滾回中國！」（Go Back to China）

之後，越南 裔縣政委員，共和黨的Andrew Do針對現場的種族歧視語言，顯得氣憤又匪夷所思，他說，「滾回中國，認真的嗎？」「現在你還認為種族歧視已經消失了嗎？」

宣佈橙縣種族歧視已經造成公共危機的決議，是由Andrew Do提出。不過橙縣並非是第一個做出此決議的縣。全美已有超過250個擁有「裁量權」的地區（jurisdiction）通過該決議。

越南裔橙縣縣政委員Andrew Do。（橙縣政府官網）

橙縣縣政委員會主席，民主黨人Doug Chaffee也對該決議表示支持。他說，「遭受種族歧視會增加心裡、精神疾病的風險，包括心臟病，癌症，哮喘等。這都屬於公共健康議題。」

縣政委員Andrew Do也曾在縣政委的例會上被民眾以種族歧視詞彙攻擊，在2021年的某次例會上，有一名觀眾對他 說，「你回去你的祖國，你跟共產黨寄生蟲沒兩樣，我要你他媽的滾回越南」。