聖誕新年送禮 好市多20元禮盒上得了台面

記者特別測評了幾款好市多超值禮盒（記者王若然／攝影）

聖誕和新年接踵而至，民眾也紛紛開始準備禮物。好市多 （Costco）推出的各款節日禮盒物美價廉，許多甚至都不超過20元，可以說是物超所值。

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位於蒙特利公園市的好市多，入口處擺放出許多禮盒類商品，吸引消費者駐足選購。在賣場內部，也設置諸多販售禮盒的貨架。琳琅滿目的禮盒種類豐富，有各大巧克力品牌禮盒，其中有聖誕主題的巧克力包裝和小朋友喜歡的小熊造型巧克力；有來自世界各國的美食，包括來自歐洲五國的餅乾禮盒和法國著名的甜點馬卡龍等；還有美國家庭必備的各式橄欖套裝，全民喜愛的可口可樂大禮包等。

最受華人 關注的自然是帶有亞洲風味的禮盒，例如充滿中國氣息的春節主題兔年糕點，以及長者鍾愛的南棗核桃芝麻糕；還有一款伊莎貝爾鳳梨酥，有華人一次搶購十幾盒。

而且，這些禮盒的價格通常不高，十幾元到二十多元的預算就可以買到拿得出手的禮物，例如來自歐洲五國的餅乾禮盒只需要15.89元，含有36枚馬卡龍的禮盒16.99元，而且這些禮盒許多還免稅，只有少數豪華大禮包約80元。

世說新聞團隊特別測評了一款中式兔年限定款禮盒和一款西式聖誕包裝巧克力禮盒，兩款產品價格分別是23.99元和12.79元。中式兔年限定款禮盒包裝精巧吸人眼球，紅色的也非常符合華人的節日喜慶氛圍。一盒中共有三小盒糕點，每小盒三枚。兔子形狀的糕點造型唯妙唯肖，掰開來是清新的荔枝果肉餡，皮薄餡多，對於華人來說，味道可能有點過甜。

中間的是芋頭酥，一打開就是香氣四溢的香芋味，品嚐起來味道同樣偏甜。最讓人驚艷的就是qq彈彈的冰皮糕餅，糯嘰嘰的麻薯冰皮散發著淡淡水果香氣，中間的餅餡是拉絲的鳳梨果肉，喜歡水果味的民眾一定不能錯過。總體而言，這個售價只需要23.99元的禮盒比較划算，送人不僅有派頭，還蘊含著對來年新氣象的美好期盼。如果自己吃，不想吃太甜食物或想要減肥的民眾來說，冰皮糕餅比較適合。