富樂頓長青會敬老歲末聯誼會圓滿舉行 會員滿載而歸

富樂頓華人協會暨中文學校麾下的長青會，12月3日下午3至6時，在工業市自助餐廳「東皇朝」舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。（本報記者/攝影）

富樂頓華人 協會暨中文學校麾下的長青會，12月3日下午3至6時，在工業市自助餐廳「東皇朝」舉辦敬老歲末聯誼會，有近百人參加。大家一邊享受著美食 ，一邊觀賞和參與主辦單位精心準備的各項節目。結束時，每名離去嘉賓手上都是大包小包的，臉上並都帶著微笑，咸認這是一場非常愉快的聚會。

當天，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如，亦與會致詞問候大家。

富樂頓華協會長李征和中文學校校長曾惠敏，首先致詞歡迎前來參加的會員，並祝大家平安喜樂，理事楊學傑和中文學校前校長劉宜靜擔任節目主持人。由於兩人的英文名都不約而同是J開頭，被笑稱是「龍兄虎妹」，而有他們在的地方，果然就有歡笑。

節目先以賓果遊戲上場，讓與會者有參與感，主持人楊學傑並不時放水，讓禮物大方送！民歌猜歌環節，引起很多來賓的懷舊心情；不少人在猜歌之餘，並應主持人之邀啍唱幾句歌詞，讓室內迴旋飄浮著優美的民歌旋律。陽光合唱團也帶大家高唱「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」，讓大家深深感受到歌詞中「多少風雨的歲月我只願和你渡過」的意境。

當天除了有些來賓在遊戲環節獲得獎品之外，所有人並以年齡先後獲贈禮物。離去時，每人又都獲贈一份伴手禮，可以說每個人都滿載而歸。91歲的「大師兄」李瑞同，是參與活動年齡最大的長者，他也是富樂頓中文學校書法教師，桃李滿天下，備受大家敬重。當天並有不少華協前會長和前中文學校校長共襄盛會，展現出富樂頓華協相親相愛的一面。