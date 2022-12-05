我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／上半場不到40分鐘 巴西已4:0領先南韓

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

新冠、流感病例急劇上升 南加感冒藥品短缺

記者邵敏／洛杉磯即時報導
洛杉磯縣布班克（Burbank）的幾家藥房已經沒有兒童感冒藥。（KTLA5截圖）
洛杉磯縣布班克（Burbank）的幾家藥房已經沒有兒童感冒藥。（KTLA5截圖）

南加州民眾最近到當地藥房購買感冒藥和流感藥時，會發現一個讓人沮喪的現象，空蕩蕩的貨架顯示這些藥物非常短缺。

洛杉磯縣布班克（Burbank）幾家藥房已經沒有兒童感冒藥，藥店一名員工表示，他們連續幾周都沒有訂購到兒童泰諾藥（Tylenol） ，但預計很快就會有另一批貨。亞馬遜購物網站的兒童泰諾訂單也顯示，需要等待至少兩周才能收到藥物。

藥物短缺發生之際，南加州地區正面臨三種病毒襲擊，包括流感、新冠和呼吸道合胞病毒（RSV），聯邦疾病防治中心(CDC)將加州列為高流感水平。

美林（Motrin）和泰諾等退燒藥的短缺引起當地衛生官員關注，洛杉磯加州大學（UCLA）健康中心的兒科醫生 Anu Seshadri表示，很難找到退燒藥的替代品。

洛縣衛生官員也在關注越來越多的新冠病例，公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在最近的新聞發布會上指出，上升的數字清楚地表明新冠疫情仍在每個人身邊。她說：「考慮到住院人數增加，以及新冠病毒冬季的不確定性，我們應該繼續採取一些可以限制傳播的常識性緩解策略，包括戴口罩和及時接種疫苗加強劑，這些都是非常明智的方法。」

費若認為，在考慮另一項口罩強制令之前，新冠感染病例和住院人數會急劇增加，她敦促公眾及時接種疫苗加強針，並經常洗手。

藥店員工表示，已經連續幾周沒有訂購到兒童泰諾藥。（（KTLA5截圖）
藥店員工表示，已經連續幾周沒有訂購到兒童泰諾藥。（（KTLA5截圖）

加州大學 流感 口罩

上一則

簡訊應聘老闆熱情噓寒問暖 華女遇殺豬盤手法

下一則

富樂頓長青會敬老歲末聯誼會圓滿舉行 會員滿載而歸

延伸閱讀

蔡英文6日接見波蘭國會訪團 感謝贈台40萬劑AZ疫苗

蔡英文6日接見波蘭國會訪團 感謝贈台40萬劑AZ疫苗
高端：COVID-19疫苗泰國試驗證明 免疫原性優於AZ

高端：COVID-19疫苗泰國試驗證明 免疫原性優於AZ
醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增

醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增
感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加
節日季來臨 紐約新冠感染數飆升

節日季來臨 紐約新冠感染數飆升
新冠、流感、RSV「3疫齊發」 大華府醫院病患激增

新冠、流感、RSV「3疫齊發」 大華府醫院病患激增

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53

超人氣

更多 >
Trader Joe’s聖誕季商品上架 這款超紅 多分店限購

Trader Joe’s聖誕季商品上架 這款超紅 多分店限購
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」
南加男孩挨戶偷包裹 大人開車接應 視頻全錄

南加男孩挨戶偷包裹 大人開車接應 視頻全錄
京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手