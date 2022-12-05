新冠、流感病例急劇上升 南加感冒藥品短缺

洛杉磯縣布班克（Burbank）的幾家藥房已經沒有兒童感冒藥。（KTLA5截圖）

南加州民眾最近到當地藥房購買感冒藥和流感 藥時，會發現一個讓人沮喪的現象，空蕩蕩的貨架顯示這些藥物非常短缺。

洛杉磯縣布班克（Burbank）幾家藥房已經沒有兒童感冒藥，藥店一名員工表示，他們連續幾周都沒有訂購到兒童泰諾藥（Tylenol） ，但預計很快就會有另一批貨。亞馬遜購物網站的兒童泰諾訂單也顯示，需要等待至少兩周才能收到藥物。

藥物短缺發生之際，南加州地區正面臨三種病毒襲擊，包括流感、新冠和呼吸道合胞病毒（RSV），聯邦疾病防治中心(CDC)將加州列為高流感水平。

美林（Motrin）和泰諾等退燒藥的短缺引起當地衛生官員關注，洛杉磯加州大學 （UCLA）健康中心的兒科醫生 Anu Seshadri表示，很難找到退燒藥的替代品。

洛縣衛生官員也在關注越來越多的新冠病例，公衛局局長費若（Barbara Ferrer）在最近的新聞發布會上指出，上升的數字清楚地表明新冠疫情仍在每個人身邊。她說：「考慮到住院人數增加，以及新冠病毒冬季的不確定性，我們應該繼續採取一些可以限制傳播的常識性緩解策略，包括戴口罩 和及時接種疫苗加強劑，這些都是非常明智的方法。」