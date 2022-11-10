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南加台資企業5.2億賣掉 老闆續任總裁 捐2500萬給UCSD

美學者：習近平極端集權 未來5年局勢恐不穩

南加台資企業5.2億賣掉 老闆續任總裁 捐2500萬給UCSD

記者張庭瑜/聖地牙哥即時報導
賴正光為洛杉磯華僑文教服務中心和台美商會合組的「愛台灣體驗營」團員一一介紹機房操控儀器設備 。（記者張庭瑜/攝影）
賴正光為洛杉磯華僑文教服務中心和台美商會合組的「愛台灣體驗營」團員一一介紹機房操控儀器設備 。（記者張庭瑜/攝影）

南加聖地牙哥（San Diego）的生物技術、電信、軟件產業近年急速發展，讓聖地牙哥有了電信谷（Telecom Valley）的美稱。雖有不少企業嘗試進駐，卻以失敗告終。不過在生科界打破重圍，成為這行業佼佼者的有來自台灣的賴正光。

出生苗栗的賴正光，早年畢業於國立屏東科技大學獸醫系，在科學園區的生技業公司服務一陣子後，1987年決定赴美攻讀碩士學位。他並想在進修之餘，藉著這個機會，看看美國就業市場及發展機會。而進修約一年之際，朋友就與他洽談創業事宜，讓他一度十分苦惱。賴正光開玩笑的表示，在台灣沒有博士學歷，很難混下去。在獲得父母、導師支持後，他很快寫完碩士論文，轉身投入創業，並以26萬美元作為公司PharMingen的起點。

十年後他與朋友合創的公司，被其他醫療生物醫學公司（BD Biosciences）收購。但為了更好地追求理想，賴正光決定放手一搏，2002年成立百進生技(BioLegend)，並以蛋白，抗體，和免疫相關試劑的研發、生產和銷售為公司主要營運路線。賴正光的放手一博，讓起初只有幾人的公司，發展至近逾600人，全球更有多個國家據點，百進生技也成為全球最大的抗體供應商 。

成立百進生技後，2004年推出重組蛋白和酶聯免疫吸附試驗，並達到公司首個1百萬銷售額，2009年員工人數突破100人，並靠著公司穩定的試劑品質成為哈佛大學供應商。目前的BioLegend的核心所在，分別是「流式細胞儀」、「生物標誌免疫檢測」、「分子細胞免疫學」、「神經科學」等，包括流式細胞儀、生物抗體與診斷試劑等，免疫科學類別中不可或缺的工具，都含括在研發範圍中。

2019年，百進生技員工人數突破600人，公司也在此時搬進新建園區中，賴正光並自豪地展示著智能化倉儲管理系統。這間砸下重金投資的設備，以冷房專門控溫，管理更是採取全自動。只要輕掃訂單條碼，管理儲倉內的機器手臂就會自動指示儲藏位置，輕鬆在約一個單人房間大小的空間中定位抓取。

碩大的藏物空間，也因百進生技的穩定貨品質量，在主要供貨的北美地區廣受好評，一天平均出貨量可達上千件，顧客更能在訂貨隔日收到貨品。

談起近期公司被收購一事，賴正光表示，他還有許多事想完成，但當時經濟不景氣的問題，讓他不確定是否還能再等經濟回溫，因而決定以5.2億美元賣給PerkinElmer 生技公司。目前的百進生技雖然被Perkin Elmer 併購，但收購方並未干涉他們的營運方針，也由賴正光繼續擔任行政總裁一職。

來美多年，賴正光對曾提攜他的前輩，也不忘感恩回饋，他在10月27日通過百進基金會（Laygend  Foundation），捐款 2500 萬美元給聖地牙哥加州大學（UCSD）生物工程系，以此向錢煦（Shu Chien）教授致敬。該系更是將系所名稱，重新命名為「錢煦-賴正光生物工程系」（Shu Chien-Gene Lay Department of Bioengineering），表達感謝之情。而對於捐錢一事，賴正光表示，與錢煦30多年的友誼，錢煦對他而言，不僅是他的導師，也是模範，更對他的創業生涯有重大影響。

賴正光介紹公司的核心理念圖。（記者張庭瑜/攝影）
賴正光介紹公司的核心理念圖。（記者張庭瑜/攝影）
低溫控制的機房設備，貨物均一一存放在固定位置中。（記者張庭瑜/攝影）
低溫控制的機房設備，貨物均一一存放在固定位置中。（記者張庭瑜/攝影）

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