洛縣賣出20億勁球頭獎商戶獲百萬獎金

Joe Chahayed舉著100萬獎金牌。（KTLA）

11月8日早上，創下紀錄的 20.4 億美元勁球（Powerball）頭獎揭曉，這不僅造就了全世界有史以來最大的彩票幸運兒，而出售這張獲獎彩票的商戶業主也因此獲得100萬美元獎勵，無疑也將給他的生活帶來巨大改善。

Joe Chahayed就是這位幸運業主，這張價值20.4億的彩票正是從他所經營的「Joe’s 服務中心」（Joe’s Service Center）售出。這家小店位於洛杉磯 縣艾塔迪那（Altadena）的 Woodbury Road上，一直以來顧客寥寥無幾，但從8日一早開始，這裡就被人群圍的水洩不通，成了艾塔迪那當天最熱鬧的「景點」。

Chahayed激動地表示，他將與家人們分享這筆獎金，「其實我有預感會有人中獎，這裡是一個非常貧困的社區，說心底話，我很希望贏得這筆獎金的幸運兒來自這個社區，這裡的人們確實需要這些錢。」