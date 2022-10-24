金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

縱橫影壇和電視數十年的老牌明星楊群，已於10月24日凌晨2時10分因不敵膀胱癌，在妻子俞鳳至和子女的陪伴下逝世，享壽88歲。楊群生前與妻子定居在洛杉磯縣喜瑞都 市（Cerritos），和他相攜相守61年的妻子，和子女對他的逝世感到非常悲痛。

據悉，楊群已與病魔纏鬥一年半，先是因為脊椎有問題開刀，但傷到了腿神經，影響了站和走路。近幾個月又發現膀胱癌，之後癌細胞並擴散至肺部，雖經醫師治療及家人細心照料，仍然藥石罔效，終於不治。

根據維基百科，楊群原名楊鵬舉，哈爾濱暨加拿大華人，15歲時就加入電影 圈，移民美國前為香港和台灣的息影老牌演員，屬於邵氏兄弟元老之一。他獲得過第七屆（1969年）和第11屆（1973年）台灣金馬獎最佳男主角。

他雖然在1950年代中期已投身影壇，但真正大紅大紫，是1963年憑藉著《秦香蓮》一片裡的薄情郎角色-陳世美，才聲名大噪，自此片約不斷，曾四次獲提名為金馬獎最佳男主角。

楊群與俞鳳至1970年成立鳳鳴影業公司，曾以監製和導演身份從事電影創作，其作品「庭院深深」和「忍」分獲台灣第九屆金馬獎優等劇情片，和第11屆金馬獎最佳劇情片。

楊群在當紅時，為幾部膾炙人口的電影，如「幾度夕陽紅」、「塔裡的女人」的第一男主角，深受許多女性觀眾喜愛。而他隨著年紀漸長，也逐漸從主角轉變為配角，但他精湛的演技仍然收獲許多粉絲，對他演技收放自由讚不絕口。

本報記者多年前曾有幸採訪過楊群，當時的他看起來身材修長、風度翩翩、保養得宜。說話也不疾不徐、有條不紊，但會隨著話語展現豐富的表情，不知是否與過去長年拍戲有關。

當時楊群表示，已經深居簡出多年，不再拍戲，也對拍戲不再眷戀，並表示對當時的生活狀態感到滿意。訪談中他並提到是世界日報 忠實讀者，每天的生活重心包括閱讀世界日報。他對選擇定居喜瑞都市，也表示相當滿意，提及有哪個城市的沿路會有那麼多的綠樹。

他當時也提到子女的狀況，以及妻子俞鳳至對他無微不至的照顧。