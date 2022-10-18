我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企業財報強勁 股指連漲兩日

房費201元 他收1185…川普敲特勤局竹槓？恐涉自我圖利

是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增

記者楊青/洛杉磯即時報導
環保專家Becky Tuden。（記者楊青/攝影）
環保專家Becky Tuden。（記者楊青/攝影）

新冠疫情加州人更親近大自然，加州各地公園過去兩年訪客驟增，州立公園人數年内訪客人數五倍增加，公園垃圾、非法放生、人為喂食以及非法穿越野生動物栖息區等問題縱生，引起轉環保組織廣汎關注和擔憂。

少數族裔媒體中心18日邀請加州環保專家對相關挑戰展開討論。與會專家表示，2020年疫情橫行期間開始，加州州立公園和地區公園吸引了創紀錄的遊客數量，至今仍在持續增長當中，其中以加州的東灣地區（East Bay Regional Park District）等州立公園最為明顯，僅2020年至2021年一年内遊客就增加五倍，遊客驟增給野生動物和它們的栖息地帶來越來越大威脅。

東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario、環保專家Becky Tuden、 野生動物保護專家Doug Bell、魚類和海鳥保育專家Joe Sullivan等參加當天討論。專家們表示，除了驟增遊客給野生動物區帶來前所未有的人跡，遊客對野生動物的非法喂食，寵物走失，宗教或禮儀目的的放生，以及大量人類垃圾的丟棄，都對野生動物造成極大影響，部分瀕危野生動物甚至可能面臨遷移甚至絕跡。

東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario。（記者楊青/攝影）
東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario。（記者楊青/攝影）
魚類和海鳥保護專家Joe Sullivan。（記者楊青/攝影）
魚類和海鳥保護專家Joe Sullivan。（記者楊青/攝影）
野生動物保護專家Doug Bell。（記者楊青/攝影）
野生動物保護專家Doug Bell。（記者楊青/攝影）

加州 州立公園 疫情

上一則

一條「反華」牛仔褲竟被拍至天價 南加買家購得

下一則

南加餐飲業就業火爆 快餐店貢獻七成崗位

延伸閱讀

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止
加州新冠緊急狀態 擬明年結束

加州新冠緊急狀態 擬明年結束
加州540億氣候危機預算領先全球 「氣候100」研討會集思廣益

加州540億氣候危機預算領先全球 「氣候100」研討會集思廣益
紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」

紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」
拍到群蜂爭相求偶瞬間 美國攝影師獲大賽首獎

拍到群蜂爭相求偶瞬間 美國攝影師獲大賽首獎

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42

超人氣

更多 >
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相