是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增
新冠疫情讓加州人更親近大自然，加州各地公園過去兩年訪客驟增，州立公園人數年内訪客人數五倍增加，公園垃圾、非法放生、人為喂食以及非法穿越野生動物栖息區等問題縱生，引起轉環保組織廣汎關注和擔憂。
少數族裔媒體中心18日邀請加州環保專家對相關挑戰展開討論。與會專家表示，2020年疫情橫行期間開始，加州州立公園和地區公園吸引了創紀錄的遊客數量，至今仍在持續增長當中，其中以加州的東灣地區（East Bay Regional Park District）等州立公園最為明顯，僅2020年至2021年一年内遊客就增加五倍，遊客驟增給野生動物和它們的栖息地帶來越來越大威脅。
東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario、環保專家Becky Tuden、 野生動物保護專家Doug Bell、魚類和海鳥保育專家Joe Sullivan等參加當天討論。專家們表示，除了驟增遊客給野生動物區帶來前所未有的人跡，遊客對野生動物的非法喂食，寵物走失，宗教或禮儀目的的放生，以及大量人類垃圾的丟棄，都對野生動物造成極大影響，部分瀕危野生動物甚至可能面臨遷移甚至絕跡。
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