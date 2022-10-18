是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增

環保專家Becky Tuden。（記者楊青/攝影）

新冠疫情 讓加州 人更親近大自然，加州各地公園過去兩年訪客驟增，州立公園 人數年内訪客人數五倍增加，公園垃圾、非法放生、人為喂食以及非法穿越野生動物栖息區等問題縱生，引起轉環保組織廣汎關注和擔憂。

少數族裔媒體中心18日邀請加州環保專家對相關挑戰展開討論。與會專家表示，2020年疫情橫行期間開始，加州州立公園和地區公園吸引了創紀錄的遊客數量，至今仍在持續增長當中，其中以加州的東灣地區（East Bay Regional Park District）等州立公園最為明顯，僅2020年至2021年一年内遊客就增加五倍，遊客驟增給野生動物和它們的栖息地帶來越來越大威脅。