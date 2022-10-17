南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

在南加華人 圈日益猖獗的殺豬盤 短信又有新花樣，從最初的老同學老朋友敘舊邀約，進化到送月季、預約看眼科、發美女帥哥照片等各種利誘，幾乎是輪番上陣，讓人可氣又可笑。

華人李女士表示，每天最想念她的人可能就是殺豬盤了，每天四個電話，所有的社交媒體都發短信。內容涵蓋1. 狗生病看一下，2. 家裡有多餘的月季要送人， 3. 李阿姨介紹來相親的，殊不知她就是李阿姨，4.教堂見過面問名字，還是英文版，殺豬盤下血本竟然請了些說英語的人， 5. 手機裡有她的號碼問她是誰， 6. 只說hello, hi 的， 7. 說她不回覆沒禮貌的， 8. 選舉拉票的。最扯的是9，發美女照片過來，說自己胸部有腫塊讓幫忙檢查一下。殺豬盤為了引人上鉤真是無所不用其極。

現今殺豬盤編故事日益注意細節和多樣化場景，有人收到的版本是殺豬盤說自己的車打不著火了，讓收訊者幫忙去把他車拖走修。亞市居民劉先生說，現在殺豬盤也注意細節了，比如他收到一則短信是「Hello，是寵物店的Sunny麼？我是朋友推薦來買幾隻貓咪的。麻煩問一下，加菲和漸層（貓的名字）你那裡有沒有」，真是煞有其事。

還有人收到的是診所短信，讓其預約看眼科。華人Tina近日總收到讓她去看眼科的電話和短信，她上網查詢那個醫生的診所，發現確實有一家診所，但地址在一個她從未聽過名字的地方。網友Chicha說，之前遇到過約飯的、同學失散的、談生意項目的、裝修房子的，還有直接發照片的（男女都有）。最近的版本是換診所預約時間的短信，管她叫某醫生。問題是這事在美國都是找前台，為什麼會要找醫生呢？看來柬埔寨那邊的騙子培訓還不夠，不知道這邊的規矩。

調戲殺豬盤現在已成為一些華人的娛樂項目，他們最開始是以咒罵和拉黑方式結束對話，但隨著發來的類似短信多了，有的人和殺豬盤對暗號稱兄道弟，了解行業價格，還有的詢問他們在柬埔寨的生存狀況。華人Lee表示，現在看到這些短信都會腦補這是來自柬埔寨被關起來的勞工發的，就沒那麼討厭了。