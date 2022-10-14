場場爆款講座信息滿滿 銀髮族好生活講不完

活動現場講座座無虛席。（本報檔案照）

洛杉磯 世界日報將於10月22日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車，來就送500份伴手大禮包，現場還有大抽獎！屆時貫穿整場的七場講座，將由南加州優質商家、專業講師、菁英業者為到場朋友帶來銀髮族生活息息相關的最新資訊，想知道銀髮族優質生活如何享？10月22日就來世報「銀髮樂齡生活展」，學過退休好生活！

七場專題講座，現場並有專人面對面答疑解惑

（一）福全健保 專場講座 10：30 AM－11：10 AM

講題：如何選擇一個適合您的健保計劃

主講人：資深健保顧問Bill Kao

Bill Kao是Clever Care Health Plan 的執照健保顧問！ 在醫療保健行業具有豐富的經驗。他擁有 Accident＆Health的加州執照。他願意協助華裔的長者朋友，得到最適合自己的健保計劃！

（二）長青保險 專場講座 11：20 AM－12：00 PM

講題：2023 紅藍卡概觀選擇

主講人： 邱文齢 Wenling Antoine

擁有30多年健保及醫療管理經驗，曾擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年、華人保險公會會長。她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司。

（三）中心健保專場講座 1：00 PM－1：40 PM

講題 : 銀髮族的健康

主講人（1）： 蔣安邦醫師

講題：紅藍卡轉換期應注意事項

主講人（2）： Gary蔡

榮獲2022年金牌選擇獎(Senior Choice Gold Award 2022)的中心健保，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。公司也有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。

（四） 長青保險公司專場講座 1：50 PM－2：20 PM

講題：簡介包辦紅藍(白)卡、補充計劃、藥物保險的 WellCare健保公司

主講人：陳明 Michael Tran

陳明 Michael Tran，他擁有多年醫療健保經驗，精通國、英、粵、潮、越南語。現任長青保險執照經紀，曾任泰平醫療網市場推廣部經理。

（五） Scan Health專場講座 2：30 PM－2：50 PM

講題：SCAN健保計劃提供最合適的保險優勢計劃，在2023年享有更多褔利

主講人：伍可欣（Michelle Ng ）

伍可欣（Michelle Ng ）是洛杉磯縣 SCAN Health Plan® 代表。在幫助居民瞭解如何選擇 Medicare 計劃方面，有超過 20 年經驗，精通廣東話/普通話

（六）Forest Lawn福樂紀念公園專場講座 3：00 PM－3：20 PM

講題: 生前規劃好處知多少?

主講人: 陳全 Ethan Chen (華語部業務經理)

福樂紀念公園華語部業務經理陳全有近20年的相關經驗,專精生前規劃，福樂紀念公園提供一站式殯儀與墓園的綜合服務，以及暖心的預先規劃與及所有身後服務。

（七） 居家園藝專題講座 3：20 PM－3：40 PM

講題：銀髮族居家園藝的喜樂

主講人：許希聖（“花哥”）

南加州及北美台大校友會前會長，南加州各大園藝班講師，是洛杉磯華人地區有名的園藝達人

銀髮樂齡生活展現場另有各式各樣為銀髮族量身訂作的攤位，包括：Brookdale Alhambra， Anthem Blue Cross/ Elevance Health，可可假期，Wellcare Health Plan ,，仁濟醫療，Humana聯合健保，Global Energe，玫瑰崗紀念公園，Pinnacle Real Estate Group，全方位免費體檢中心，Scan Health，南加州成人日間保健中心， UMEKEN， 康複力， OPTN，UTBH等，相信您絕對會不虛此行，在活動現場收穫所需的最新資訊。

洛杉磯世界日報2022銀髮樂齡生活展，活動時間：2022年10月22日(星期六), 10am-5pm。活動地點：洛杉磯華僑文教服務中心 9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。詳情可以致電諮詢世界日報：323-268-4982 轉 600。