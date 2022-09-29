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葛萊美最佳饒舌歌手在洛杉磯過世 歌迷心碎

編譯組／即時報導
90年代西岸饒舌大腕歌手之一，Coolio，28日驚傳在洛杉磯過世，得年59歲。美聯社
90年代西岸饒舌大腕歌手之一，Coolio，28日驚傳在洛杉磯過世，得年59歲。美聯社

ABC 7電視台報導，90年代西岸嘻哈音樂界大腕歌手之一的Coolio，28日驚傳在洛杉磯過世，得年59歲。

Coolio經紀Shelia Finegan向ABC 7的「目擊者新聞」證實其死訊。經理Jarez Posey說，他在洛杉磯一位朋友家中過世。

據悉，28日下午4時左右，醫護人員接獲報案後趕到傑佛遜公園（Jefferson Park）一民宅，發現Coolio倒地昏迷不醒，送醫不治。目前尚不清楚死因為何，但警方稱並沒無發現毒品等。

Coolio在1995年憑藉著電影「危險遊戲」主題曲黑幫天堂（Gangsta's Paradise）打開知名度，曾奪下葛萊美最佳饒舌歌曲。1980年代後期，他也曾被提名其他五項葛萊美獎。

Finegan在聲明中說，「他用天賦感動了世界，感謝全球所有聽過他音樂的人，感謝所有對他的逝世伸出援手的人。」

Coolio出生於賓州匹茲堡南部的莫內森（Monessen），後搬至康普頓（Compton），在那上社區大學。投入嘻哈界之前，曾擔任消防員志工與機場保安。

他的死訊公布後，許多歌迷心碎發文。饒舌樂手史努比狗狗（Snoop Dogg）在IG上發布一張他與Coolio的照片，上面寫著「黑幫天堂，一路好走（RIP）」。

90年代西岸饒舌大腕歌手之一，Coolio，28日驚傳在洛杉磯過世，得年59歲。...
90年代西岸饒舌大腕歌手之一，Coolio，28日驚傳在洛杉磯過世，得年59歲。（ABC 7）

洛杉磯 葛萊美 提名

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