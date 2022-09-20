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洛縣天普市奶茶店被砸碎玻璃竊取錢 華人嘆治安不靖

記者李雪／天普市即時報導
店員正在清掃被砸碎的玻璃。（何女士提供）
店員正在清掃被砸碎的玻璃。（何女士提供）

華人聚居的洛杉磯縣天普市商圈內，一家奶茶店19日晚至20日凌晨期間，遭砸碎玻璃入店盜竊，所幸損失不大。一些附近店家也感到擔心，嘆治安不靖。

華裔居民何女士20日前往位於羅斯密（ Rosemead）大道上一處商場內的奶茶店買冷凍飲料，發現店員正在打掃被敲碎的玻璃，原來是因為前一晚被打劫。該店店員向本報表示，事發是前一天關店之後，具體時間不清楚。

20日上午店方已報警，不過截至中午還沒有警員前來調查。洛縣警局天普市分局警員則向本報解釋，因為該案只是報告已經發生的事，並非正在進行的緊急情況，因此警員派遣尚須考慮是否正有別的事情需要處理，於是較慢。

因為被敲碎的玻璃是靠近地面的一塊，店員表示，早上來到店裡一開始都沒注意到，進店之後感覺有些漏風，才轉頭一看發現玻璃被敲碎。他表示不過損失還好，竊賊似乎只拿走了收銀機裡的一些一元零錢，倒是被砸碎的玻璃反而更貴。

目前許多華人區的零售店家都已有教訓並養成習慣，通常打烊後都會將收銀機的現金收走。甚至有些店家因為收銀台在門口處，直接開著空空的收銀機抽屜擺在，讓竊賊主動打消砸玻璃或撬鎖的念頭。

何女士則表示，她中午又去了兩分鐘車程遠的附近另一家奶茶店，和店員討論到此事時對方也表示很擔心，因為所在的店是晚上8時才打烊。對方還說，附近另一家眼鏡店近期也是以同樣方式被入店盜竊，竊賊可能是不想發出太大響動，因此選擇敲碎靠近地面的小塊玻璃鑽進店中盜竊。

天普市原本平靜安全，近來發生好幾起住宅入室盜竊，上月底甚至有一起入室搶劫發生，持槍劫匪將華裔屋主綁住，洗劫家中財物，還槍擊其中一名男居民，整個過程都有嬰兒在場。不少居民都感嘆治安不靖人人自危，商家也不免擔心影響生意和人員安危。

天普 華人 華裔

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