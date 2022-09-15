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聖地牙哥州大宿舍通風口黴菌照片瘋傳 讓學生想住旅館

編譯組／即時報導
聖地牙哥州大校方聲明。（NBC 7）
聖地牙哥州大校方聲明。（NBC 7）

NBC 7電視台報導，住在聖地牙哥州大（San Diego State University）祖拉廳（Zura Hall）的學生，因幾張通風孔上疑似黑黴菌圖片，對宿舍安全感到擔憂。這些照片很快傳遍宿舍內外，不少學生也向家長反應。

校方於14日下午公布對照片所在通風口的測試結果，指出並無黑黴菌（black mold），孢子（spores）也在正常值。他們認為，學生擔心黑色的點狀物，是電動暖通空調系統（HVAC）中常見的一種黴菌。

根據社群媒體披露的幾張照片顯示，在宿舍通風口處，充滿黑色點狀物，甚至是坨狀物，看起來像是黑黴菌。

住在祖拉廳的維澤納（Jake Wezener）看見照片說，「昨晚我甚至不想住在這，我有點想去旅館。」

不少學生也告訴NBC，他們擔心圖片上是黑黴菌。「這真的很噁心」，住在祖拉廳的佩琪（Will Page）說，他們打開通風口，把它轉過來，發現全黑了。

對此聖地牙哥州大以電子郵件指出，校方於14日下午收到祖拉廳空氣和地表樣本結果，祖拉廳並未發現黑黴菌跡象。此外，孢子也處於正常值，正如預期的那樣，它們是自然界中常見的孢子類型。

在電動暖通空調系統上的點狀物，已被確認為常見的黴菌。

校方將繼續與學生溝通，鼓勵他們在電動暖通空調系統運行時，定期清潔窗戶，儘量減少濕氣，這將有助確保表面孢子保持在正常水平。

校方於13日發送給學生的電郵也表示，近期雨水和濕度，導致可見黴菌增生，「若懷疑房間有黴菌，請通過連結向校方報告」。

然學生還是擔心。維澤納考慮住別的地方，「我不想在黴菌中睡覺。」

學生秀出通風口黑色點狀照片。（NBC）
學生秀出通風口黑色點狀照片。（NBC）

聖地牙哥 社群媒體 旅館

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