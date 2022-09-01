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南加聖地牙哥攔截100名翻越圍欄入境者

記者丁曙／即時報導
南加州聖地牙哥邊境巡邏隊本周二攔截並逮捕了100名非法入境者。（U.S. Border Patrol）
南加州聖地牙哥邊境巡邏隊本周二攔截並逮捕了100名非法入境者。（U.S. Border Patrol）

美國邊境保護局（USBP）聖地牙哥巡邏隊本周二（30日）凌晨，在帝國海灘（Imperial Beach）逮捕了一群100 名非法入境者，其中包括來自非洲、亞洲和南美洲的公民。

8月30日凌晨 2 點左右，聖地牙哥巡邏隊員在邊境菲爾德州立公園（Border Field State Park）以東半英里處，遇到了一大群非法翻越圍欄的移民。該團體主要由非西班牙語系移民組成，需要邊境巡邏隊員提供翻譯支持。所有非法入境人員都被運送到附近的一個車站，在那裡接受了醫務人員的健康評估和清潔消毒處理。

該群體由 79 名單身成年人、18 名家庭成員和 3 名無人陪伴的青少年組成，共計有100 人，他們被確定為12 個國家的公民：索馬里 (37人)、印度 (17)、喀麥隆 (8)、塞內加爾 (7)、毛里塔尼亞 (7)、阿富汗（6）、埃塞俄比亞（6）、巴基斯坦 (4)、布基納法索 (3)、巴西（3）、幾內亞 (1)、多巴哥 (1)。

2022 財政年迄今，在南加州聖地牙哥地區被捕的14萬5618名非法移民中，其中有 4萬4444人來自墨西哥以外的國家。

為了防止人口、毒品和其他違禁品的非法走私，美國邊境巡邏隊對國家邊界的出口走廊保持高度警惕。民眾若向聖地牙哥邊境巡邏隊報告可疑活動，請致電619-498-9900

邊境 聖地牙哥 非法移民

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