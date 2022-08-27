南加師大校友會基金會論壇：危機變轉機

南加州師大校友會基金會網上時事論壇。（視頻截圖）

南加州 師大校友會基金會26日舉辦網上年度時事論壇，討論「如何將美國面臨的危機變為轉機」，內容包括回顧十大危機，列舉導致美國政治和社會亂象的因素，指出聯邦最高法院（Supreme Court）在2022年做出的六項重要判例成為美國厄運的救星。

董事長吳黎耀華指出，能夠把美國從厄運中拯救的就是聯邦最高法院。她在去年提出的美國十大危機包括新冠疫情、治安犯罪、邊境入侵、通膨經濟、教育課綱、取消文化、選舉誠信、司法政治化、阿富汗撤軍，以及主流媒體虛假報導，遺憾的是這些危機在2022年仍在持續。

吳黎耀華指出，導致美國政府和社會亂象的因素包括，政府喪失捨己爲人、愛國愛民的領導者；為官致富的職業官僚執政（例如：總統拜登 、眾議長裴洛西、前總統柯林頓）；假公濟私、官商勾結；馬克思主義侵入滲透；華府建制派阻力；還有民主黨入主白宮 專政造成的危機。

她痛批現今的白宮被民主黨佔領，拜登政府停止輸油管運送，促使油價飆升。相比前總統川普執政時期，每加侖汽油2元多，而現在加州平均油價每加侖6至7元。隨之漲價的是電費、天然氣及各項民生用品。此外，受疫情影響的供應鏈受阻，運輸業缺卡車司機，導致市場缺貨，人民面臨通貨膨脹。數據顯示去年的通貨膨脹率5.4%，而今年上升至9.8%，也是40年來的最高紀錄，使得每戶家庭每月平均花銷上漲700到900元。

最高法院在2022年所做的六項重要裁決，改變美國未來的命運，其中包括墮胎權法案、擁槍權案、言論自由/信仰自由權案、聯邦環保禁令案，以及聯邦勞工部疫苗接種令案。

吳黎耀華表示，反墮胎權法案恢復了生命的權利，也歸還權力給各州法院，而聯邦無法干涉。第二個重要法案和人民擁槍自保的權益有關。兩名守法的紐約公民合法購買槍枝，因為近年治安每況愈下，但卻遭到槍枝管理委員會拒絕。最高法院裁判兩人訴訟成立，人民可以合法持有槍械並攜帶。美國人民擁槍自衛是美國立國的傳統精神，求生和自衛是人民應有的權力，不能被剝奪。

對於美國面臨的危機，吳黎耀華認為轉機就是最高法院做出正確的裁決。同時，她也呼籲華人積極參政，一定要將手中的選票投給真正能夠帶領美國走向更好未來的政治人物。