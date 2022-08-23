洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

案發社區附近有所小學。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東區洛杉磯縣屬地羅蘭岡 ，日前發生入室搶案，一名年逾九旬、身體殘障的華人 長者在日間遭遇入室歹徒，遭毆打逼迫說出貴重物品放置地點，老人疼痛難忍，直喊「為什麼打我，我沒錢！」，最終歹徒搶走女主人傳家寶戒指逃跑。華人長者則受重傷送醫不治。死者家屬目前正等待法醫屍檢報告，警方則尚未確定嫌犯，正在調查中。

案發地點在羅蘭岡Shelyn小學附近Albert街與Arcdale路交匯街區，華人居民較多。受害者家屬表示，事發時間在8月4日上午10時至12時30分之間。當時受害者的兒子陪年逾八旬的媽媽到醫院檢查身體，家裡只有95歲，一隻眼睛失明、腿部截肢的王老先生。他因為年齡大，加上健康因素，在床上休息，這時歹徒突然闖入住宅。

據家屬說，歹徒見到只有老人在家，就用鈍器擊打老人頭部、眼睛，逼迫老人說出家裡值錢物品藏處，得手後逃跑。等到兒子為老父親買了便當，陪母親返家時，看到老人頭部和眼睛部位腫脹，且流血，再看家裡被歹徒翻騰的非常凌亂，趕緊報警。

王太太表示，她的傳家寶戒指被歹徒搶走，被搶走的還有一個包包，雖然不是很值錢，但是心愛之物。而受毆打的王老先生或許由於歹徒突然闖入，情緒緊張，不斷重複「我沒錢，為什麼打我！」，「為什麼打我？我沒錢！」。由於老人用手臂阻擋歹徒施暴，手臂上都有傷，但說不出歹徒樣貌。

看到老人傷勢嚴重，急救人員將老人送往醫院。家屬說，進入醫院後，老人有時陷入昏迷，但尚能認識家人。雖然家屬試圖詢問老人闖入住宅打人的歹徒是什麼樣子的人，老人始終說不出，說不記得。因為老人一隻眼睛失明，另一隻眼睛被歹徒毆打，充血腫脹，幾乎什麼都看不清。入院近一周之後，老人病情加重，轉入重症加護病房。經過多方治療，甚至動了腦部手術 ，老人仍因傷重及器官衰竭，宣布不治。

家屬表示，正等待法醫的屍檢報告。而警方經過調閱周邊視頻監控，注意到一輛可疑車於案發前，在社區走走停停，但無法確定嫌犯的族裔、有幾名嫌犯及進一步細節。核桃鑽石吧警局值班警官表示，警探正在調查這起入室搶劫案，但具體細節不能透露。

死者家屬王太太表示，臨走時將門窗都鎖好，可是忽視了進入廚房的玻璃落地門。猜想歹徒是從院子側門進入，然後通過落地門進入房間。案發後，家人將出入院子的門都上了鎖，還安裝監控系統，希望能避免類似案件再次發生。王太太說，現在社區治安不好，她家左鄰右舍不少住宅都被偷過，非常沒有安全感。

這起案件也引起社區關注，羅蘭岡華人協會會長陳正治說，歹徒很狠毒，日間闖民宅，竟然毆打95歲的老人，導致老人重傷不治。他希望重啟三振出局法規，才得以震懾歹徒，維護社區治安。也有華人居民猜測，歹徒闖入住宅，或戴著面具，導致老人在家也認不出。