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洛縣男女膽大妄為 多次進殯儀館行竊 並在裡面...

記者邵敏／洛杉磯即時報導
監控攝像拍下兩名嫌疑人的照片，警方表示殯儀館至少已被盜三次。（警局）
監控攝像拍下兩名嫌疑人的照片，警方表示殯儀館至少已被盜三次。（警局）

洛杉磯警察局的偵探正在尋找一對男女，他們是多次闖入西爾瑪（Sylmar）殯儀館的竊賊，並在裡面喝啤酒、開派對，破壞、盜竊物品。監控視頻記錄了這對男女進入殯儀館的畫面。

視頻來源：警局╱記者邵敏後製

根據警局說法，殯儀館的入室盜竊案 7 月發生兩次，8 月 1 日又發生一次。日前發布的監控視頻顯示， 7 月 4 日凌晨 3 時左右，這對男女在Shalom教堂和殯儀館之間走來走去，最終闖進房間，偷走各種物品。

負責此案的警局偵探Rodger Burt 表示，這兩名嫌犯不僅闖到殯儀館內破壞物品、盜竊東西，甚至還在裡面喝啤酒，開派對。據悉，嫌疑人撕下破碎窗戶的膠帶，並向裡面扔石頭，再闖入殯儀館 。當局在聲明中說，他們一進去就搜查大樓，然後喝酒並偷走一個滅火器。

監控攝像拍下了兩名嫌疑人的視頻，其中一名嫌疑人是留著黑色長髮的男子，另一名嫌疑人是留著黑色長髮和瀏海的女性，她的右小腿上可能有紋身。

偵探說，殯儀館至少已被盜三次，警方希望有人能認出視頻中的嫌犯，幫助將他們繩之以法。任何有信息的人都被敦促致電 818-236-4014，聯繫洛縣警局 Crescenta Valley 站的偵探Burt。

這對男女多次闖入西爾瑪殯儀館，並在裡面喝啤酒、開派對，破壞、盜竊物品。（監控截屏...
這對男女多次闖入西爾瑪殯儀館，並在裡面喝啤酒、開派對，破壞、盜竊物品。（監控截屏）

警察 洛縣 洛杉磯

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