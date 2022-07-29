我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專訪╱台裔小廚神朱如茵：享受當下、好好體驗

3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高

楊安澤為共和黨加州主計長候選人陳仁宜站台背書

記者楊青／工業市報導
2020年民主黨籍總統競選人楊安澤（右）、聖蓋博谷林肯俱樂部負責人何美湄（左）28日為共和黨加州主計長候選人陳仁宜（中）站台助選。（記者楊青／攝影）
2020年民主黨籍總統競選人楊安澤（右）、聖蓋博谷林肯俱樂部負責人何美湄（左）28日為共和黨加州主計長候選人陳仁宜（中）站台助選。（記者楊青／攝影）

2020年民主黨總統競選人楊安澤（Andrew Yang）28日專程從紐約赴洛杉磯，為今年6月初選支持率拔得頭籌的共和黨加州主計長競選人陳仁宜博士（Dr. Lanhee Chen）站台助戰。陳仁宜表示，不管共和黨或民主黨，不管是華人、亞裔還是其他族裔，他爭取所有人的支持，並有信心贏得今年11月的決戰，打破從1970年代以來加州主計長均來自同一黨派的局面。

楊安澤表示，是民主黨還是共和黨並不重要，重要的是他本人和陳仁宜一樣，都有為美國社會和美國人生活更好而奮戰的共同信念，他相信陳仁宜的學識能力和經驗一定實現他的願望，讓加州更好。

陳仁宜感謝楊安澤遠道而來支持。他表示，兩人在2020年楊安澤加入總統選戰時認識並成爲朋友。他說，共和黨候選人要在加州贏得選戰不僅需要同黨支持，同時也需要民主黨和所有族裔的鼎力相助。他希望為加州的企業和納稅人當好看門人的角色，讓加州納稅人每一塊錢的花銷有落到實處。

陳仁宜表示，楊安澤兩年多前雖然以民主黨身份競選總統，但他傾向中立的政治立場，讓兩人在許多議題上找到共同點。他在競選中通過和選民交談切實瞭解到，大多數的民眾都對現狀感到沮喪和不滿，希望改變超過六元的油價和幾十年空前的通過膨脹，這絕不僅僅是共和黨選民的呼聲，也是民主黨民眾和無黨派民眾的呼聲。

前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）和夫人何美湄、洛杉磯縣政委員巴格的代表吳忠國等參加陳仁宜當天的競選活動。

何美湄表示，目前陳仁宜正馬不停蹄全州走透透。從1970年代以來，加州主計長的位置均由民主黨人擔任，希望在今年11月能夠改變。她分析指出，雖然民主黨方面在6月初選時因多人競爭分散了票源，會在11月決選時集中選票，但相信以陳仁宜的能力和經驗能夠最終勝出，戰勝對手。她表示，此次楊安澤為陳仁宜站台，以及洛杉磯時報罕見地為共和黨人陳仁宜背書，都很説明問題。

陳仁宜在今年6月7日的初選中旗開得勝，在六名競選人中以45萬3484票和30.71%的支持率獲得第一，擊敗四名民主黨競選人，且比得票第二的民主黨競選人Malia Cohen高出近八個百分點。

南加州華人社區上百代表參加了28日加州主計長候選人陳仁宜的造勢活動。

南加州上百華人社區代表28日為共和黨加州主計長候選人陳仁宜站台助選。（記者楊青／...
南加州上百華人社區代表28日為共和黨加州主計長候選人陳仁宜站台助選。（記者楊青／攝影）

加州 民主黨 楊安澤

上一則

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

延伸閱讀

陳仁宜謝支持者 盼贏11月決選

陳仁宜謝支持者 盼贏11月決選
加州主計長候選人陳仁宜答謝支持者盼贏11月決選

加州主計長候選人陳仁宜答謝支持者盼贏11月決選
金山人語／角逐州主計長 陳仁宜進決選

金山人語／角逐州主計長 陳仁宜進決選
陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望

陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望
加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級

加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級
競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢

競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」