楊安澤為共和黨加州主計長候選人陳仁宜站台背書

2020年民主黨籍總統競選人楊安澤（右）、聖蓋博谷林肯俱樂部負責人何美湄（左）28日為共和黨加州主計長候選人陳仁宜（中）站台助選。（記者楊青／攝影）

2020年民主黨 總統競選人楊安澤 （Andrew Yang）28日專程從紐約赴洛杉磯，為今年6月初選支持率拔得頭籌的共和黨加州 主計長競選人陳仁宜博士（Dr. Lanhee Chen）站台助戰。陳仁宜表示，不管共和黨或民主黨，不管是華人、亞裔還是其他族裔，他爭取所有人的支持，並有信心贏得今年11月的決戰，打破從1970年代以來加州主計長均來自同一黨派的局面。

楊安澤表示，是民主黨還是共和黨並不重要，重要的是他本人和陳仁宜一樣，都有為美國社會和美國人生活更好而奮戰的共同信念，他相信陳仁宜的學識能力和經驗一定實現他的願望，讓加州更好。

陳仁宜感謝楊安澤遠道而來支持。他表示，兩人在2020年楊安澤加入總統選戰時認識並成爲朋友。他說，共和黨候選人要在加州贏得選戰不僅需要同黨支持，同時也需要民主黨和所有族裔的鼎力相助。他希望為加州的企業和納稅人當好看門人的角色，讓加州納稅人每一塊錢的花銷有落到實處。

陳仁宜表示，楊安澤兩年多前雖然以民主黨身份競選總統，但他傾向中立的政治立場，讓兩人在許多議題上找到共同點。他在競選中通過和選民交談切實瞭解到，大多數的民眾都對現狀感到沮喪和不滿，希望改變超過六元的油價和幾十年空前的通過膨脹，這絕不僅僅是共和黨選民的呼聲，也是民主黨民眾和無黨派民眾的呼聲。

前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）和夫人何美湄、洛杉磯縣政委員巴格的代表吳忠國等參加陳仁宜當天的競選活動。

何美湄表示，目前陳仁宜正馬不停蹄全州走透透。從1970年代以來，加州主計長的位置均由民主黨人擔任，希望在今年11月能夠改變。她分析指出，雖然民主黨方面在6月初選時因多人競爭分散了票源，會在11月決選時集中選票，但相信以陳仁宜的能力和經驗能夠最終勝出，戰勝對手。她表示，此次楊安澤為陳仁宜站台，以及洛杉磯時報罕見地為共和黨人陳仁宜背書，都很説明問題。

陳仁宜在今年6月7日的初選中旗開得勝，在六名競選人中以45萬3484票和30.71%的支持率獲得第一，擊敗四名民主黨競選人，且比得票第二的民主黨競選人Malia Cohen高出近八個百分點。

南加州華人社區上百代表參加了28日加州主計長候選人陳仁宜的造勢活動。