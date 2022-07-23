我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北部體感溫度也破百 農曆「大暑」30州發高溫警報

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

慈濟美國總會新執行長曾慈慧 推展佛教幫助他人

記者張庭瑜／洛杉磯報導
曾慈慧（右三）與團隊參加慈濟墨西哥小學2022年畢業典禮。（曾慈慧提供）
曾慈慧（右三）與團隊參加慈濟墨西哥小學2022年畢業典禮。（曾慈慧提供）

年初上任的慈濟美國總會執行長曾慈慧，積極參與慈善義工活動並熱心扶持新生代。參與慈濟這些年來，她也從佛道教分不清，到如今的佛教機構執行長，多次實際走訪難民眾多的國家，推展佛教幫助他人。

曾慈慧加入慈濟前，曾於傳播業及醫療業打滾數年，也因工作性質長期在外與形形色色人群接觸，看到許多新移民因不瞭解美國法律，吃了很多悶虧，有困難時不知該向誰求助，讓她很有感觸，同時也在思考如何才能生活更有意義。而母親的一席話像是醍醐灌頂一般，讓曾慈慧不僅走向了志工一條路，也間接開啟了她與慈濟間的緣份。

曾慈慧回憶起接觸慈濟前，對於佛教還是矇矇懂懂，以為像是佛道教混合的道場之一，在媽媽鼓勵她加入慈濟志工行列後，才了解慈濟的人間佛教概念。「走入社區、走入人群來分享、以身體力行的方式來推動佛教」。而做志工的過程中，切身感受的感恩、尊重及逐漸建立起依賴和信任格外珍貴，更何況還必須用到自己的時間、經驗與能力，才能來幫助有緣人。

在談起志工服務時的甘與苦，曾慈慧表示，每次幫助有需要的人們，這些民眾臉上感恩及燦爛的笑容就是最大的回饋，自己也很感恩有機會能協助他人解決當下的困難。特別是在現代人繁忙的時間中，啟發他們的善念很有挑戰性。

曾慈慧也表示，慈濟藉由實際到場布施的過程中推行佛法，並藉由人與人之間的互動轉化和彼此信任，印證佛經中的內容。她說明，慈濟在國際慈善賑災中，逐漸從台灣的一個點拓展到全球五大洲範圍，在過程中把人性本善的另一面啟發出來，也讓參與居士在過程中，印證及更切身體會無量義經的內容。

曾慈慧參訪敘利亞難民營，了解當地生活方式及生存考驗。（曾慈慧提供）
曾慈慧參訪敘利亞難民營，了解當地生活方式及生存考驗。（曾慈慧提供）

移民

上一則

艾市百輛經典車展 振興經濟資助學童

延伸閱讀

俄烏戰爭爆發 專家：中國得以填補武器市場真空

俄烏戰爭爆發 專家：中國得以填補武器市場真空
慈濟環保防災勇士PK電競賽開跑

慈濟環保防災勇士PK電競賽開跑
美盟友爭搶 天然氣成地緣政治工具

美盟友爭搶 天然氣成地緣政治工具
美英：俄軍陣亡1.5萬人 每日數以百計 遠高普亭預期

美英：俄軍陣亡1.5萬人 每日數以百計 遠高普亭預期
波洛西訪台與否 華爾街日報：拜登讓她很為難

波洛西訪台與否 華爾街日報：拜登讓她很為難
田徑／萊爾斯200公尺寫新猷 破全美紀錄 登世界第三傑

田徑／萊爾斯200公尺寫新猷 破全美紀錄 登世界第三傑

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03

超人氣

更多 >
3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走
今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我