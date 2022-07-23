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同吃住未隔離 妻染疫夫沒事 找原因沒答案

記者王若然／洛杉磯報導
劉女士感染新冠後伴有低燒。（劉女士提供）
劉女士感染新冠後伴有低燒。（劉女士提供）

近日南加州華人圈時聞群聚性感染新冠事件，常在餐會及卡拉OK等聚會上發生，有人平時出門戴口罩，在外堂食時摘下口罩就被感染了。然而有一位華男不知情與染疫妻同床共枕數天也沒有被感染，讓人好奇，是否有「金鐘罩」或「鐵布衫」護衛他擋住新冠病毒？

南加州居民劉女士7月5日開始嗓子有點不舒服，當天在家快篩測試新冠病毒為陰性。當時她沒有太在意。因為劉女士那段時間出門並不多，出門也有戴口罩。然而第二天劉女士嗓子疼痛加劇並伴有低燒。當天晚上再次自測新冠病毒就顯示為陽性了。

劉女士的丈夫張先生心想自己肯定跑不過了，因為兩人同吃同住同睡一張床。亡羊補牢，張先生還是收拾了次臥給劉女士隔離。

劉女士說，「剛測出陽性的時候就立刻隔離了，我睡次臥。」她說，整個染疫過程她都沒有出來，即使出來也戴了N95口罩。不過她與丈夫還是共用衛生間，「所以其實感染機率也挺大的。」然而，直到劉女士14日自測新冠病毒轉陰，八天裡張先生都沒有任何感染徵狀，期間兩次自測新冠都是陰性。

14日自測轉陰後，劉女士就搬回主臥與丈夫同睡了。然而，第二天她的PCR核酸檢測居然返陽性了，夫婦面面相覷，哭笑不得。不過，之前張先生兩次自測都是陰性，並且全程無症狀，兩人也沒有很擔憂。

劉女士說，「我覺得他百分之百接觸病毒了，不過沒染上。」她覆盤了整個過程：她測出陽性前一天就已經有感染徵狀，說明當時已經感染只是沒有測出來。但他們沒有隔離，一起照常生活。在自測陰性後她又搬回主臥與丈夫同住，但其實她仍為陽性。整個染疫過程，大部分時間劉女士還是有隔離，但兩人生活空間有交集，共用衛生間，並且家裡也沒有消毒。如此密集接觸，張先生仍沒有感染新冠，只能是疫苗的作用。

劉女士介紹說，丈夫一年前來美國時，已在中國打了兩針科興疫苗。來美國後又打了兩針莫德納，今年3、4月時接種了一劑加強針，合計打了五針疫苗。

劉女士對自己染疫也感到疑惑。她說，感染之前只參加過一個200多人的僑宴，本來有戴口罩，但吃飯時摘掉。她推測應該就是那時感染的。令她不解的是，自己一頓飯的功夫就感染了新冠，為什麼同吃同住的丈夫就沒事？

目前唯一的解釋就是疫苗防疫功能。張先生最近一針是在三四個月前注射的，但是媒體報導，一位5月剛打了加強針的王女士，在７月份也感染了新冠，似乎疫苗並不是唯一的解釋。

近日，新冠變種病毒BA.4，BA.5橫行全美，傳染力極強，很多人也第一次中招。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，截至2月底，將近60%的美國人感染新冠病毒，該統計還是在Omicron和BA.4及BA.5肆虐之前完成的。有一部分人自始至終都沒有染疫，究竟是他們的免疫力超強還是運氣好引發了討論。

劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

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