美國女排球員在南加橙縣被偷的奧運金牌找到了

美國排球奧運國手波爾特5月底遺失奧運金牌，經過一個多月後，終於迎來找回金牌的好消息。（ABC 7截圖）

ABC 7電視台30日報導，經過一個多月的尋找，美國奧運女排隊國手波爾特（Jordyn Poulter）5月底遺失的東京奧運 金牌，總算於日前拾獲。

波爾特5月25日向警方報案，指出她去年在東京奧運贏得的女排金牌，於南加 橙縣（Orange County）安那罕（Anaheim）一次車輛竊盜中遭竊，失竊的還包括她的護照。

這位24歲的奧運選手在金牌被盜後相當傷心，她告訴目擊者新聞，自己隨時帶著獎牌，希望滿足許多想一睹金牌的親友與民眾。為尋回具有意義的金牌，她懸賞1000元，只希望拿走的人返還，保證不會詢問任何問題。

警方循線調查，確認盜竊者為31歲的費南德茲（Jordan Fernandez）。6月7日，警方以涉嫌一級住宅竊盜、二級車輛竊盜、身份盜竊與持有毒品等罪名逮捕他。然而，當時警方並未找到金牌。

直至6月27日，安那罕Noel Barbershop店老闆，在屋內發現一個廢棄塑膠袋。根據安那罕警局稱，老闆在檢查塑膠袋時，發現裡頭是丟失的金牌。

該店老闆卡里羅（Maria Carrillo）和赫南德茲（Noe Hernandez）主動聯繫安那罕警方，並要求將金牌歸還。

警方表示，目前正協調協助將金牌還給波特 爾。