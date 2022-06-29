全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店，就在聖地牙哥 。NBC 4電視台28日報導，Yelp公布全美22家最好吃的麵包店名單，加州 有四家麵包店上榜，聖地牙哥縣東村（East Village）的Izola位居榜首。

北加州核桃溪（Walnut Creek）的Sugar Dot Bake Shop位居第二；橙縣園林市（Garden Grove）的The Baking Fool位居第五；舊金山的Hey, Cookie!位居第六。

Izola店的店主布朗（Jeffrey Brown）與共同店主華裔陳珍妮（Jennifer "Jenny" Chen，譯音），在兩年前的疫情 期間創立了Izola。報導指出，目前該店在Yelp上有超過400條評論，擁有強大的五星好評。店內令人垂涎的黃油、片狀羊角麵包、豐富的酸麵團等各類美味，充斥著評論頁面。

布朗說，店內他最喜歡的是Seedy Multigrain酸麵團製作的麵包，陳珍妮則喜愛店內的甜口味糕點。其中，經典羊角麵包是該店最受歡迎的產品之一，但並不在點菜單上。

爲吸引新客戶，由工作室閣樓改造的麵包店，每週六、週日會提供現場實作，展現現場製作麵包的「藝術」，展示包括橄欖酸麵糰等，有時會搭配摩洛哥薄荷茶。

布朗與陳珍妮在疫情艱難期間，並提供一項特殊有趣的「送貨」服務，他們將羊角麵包，從三樓閣樓的窗戶，用繩子「吊」下一樓顧客面前，提供安全、保持社交距離的服務。