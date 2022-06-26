洛縣阿罕布拉學區女學生被霸凌和性虐待 75萬和解

阿罕布拉聯合學區。(本報檔案照)

洛杉磯縣華裔學生密集的阿罕布拉聯合學區 （AUSD），近日同意支付 75萬元，以便就一名現年11歲的女孩相關的訴訟達成和解。據悉女孩2019年在小學就讀時被三年級男學生霸凌 ，並被其中一人在衛生間性虐待。

原告匿名，僅被稱為來自蒙特利公園市的Jane Doe，代表她的律師6月16日向法官Jill Feeney提交法庭文件，希望和解協議在7月13日舉行的聽證會上獲得批准。據悉，學區的律師針對該項訴訟曾辯稱，該女孩「沒有採取合理的預防措施，來避免或減少她所謂的損害」。

根據這起2020年5月提起的訴訟，這名女孩在2019年秋季經常被Garfield小學的一群三年級男同學霸凌。訴訟稱，即使在女孩的父母向學校行政人員和工作人員投訴後，男孩們被指控的行為仍隨時間推移而升級。

訴訟稱，在上課時間，一群男學生據稱命令她選擇她更喜歡與誰發生性關係，並威脅說如果她不做決定，就讓她在午餐桌上跳電臀舞（twerk）。而「Jane Doe感到困惑，不明白什麼是性或電臀舞，對男孩們說她選擇了她的媽媽」。男孩們的回應是嘲笑、斥責、騷擾和讓女孩難堪。

訴訟稱，在父母得知女兒的遭遇後，女孩的媽媽於2019年10月聯繫了學校行政部門，並與Doe的父親一起與工作人員會面，兩人都要求他們的女兒不被允許與其中一名騷擾她的男孩玩耍。但就在同一個月，這名女孩遭到「惡毒襲擊」並被推下樓梯。據訴訟稱，她被送往醫院並被診斷出腦震盪。

訴訟稱，女孩的媽媽再次聯繫學校，告訴工作人員發生的事，並表示學校如果再讓她與據稱與她搭訕的男孩互動，她覺得她的女兒會不安全。Doe和她的母親以及校長隨後簽署了一份阿罕布拉聯合學區成長成就計劃，聲明原告與這群男孩之間不會有進一步的聯繫。

訴訟稱，截至提起訴訟，沒有任何男孩因為他們的行為被停學或紀律處分，學校管理人員或工作人員也沒有採取任何措施「制止對女孩的系統性霸凌和性騷擾」。而其中一名男孩利用這場衝突來迷惑原告，並假扮她的保護者，操縱她與其共度時光，進而貶低和欺負她。在學校的午休時間，女孩正在洗手間裡，男孩走進來命令她打開隔間的門，告訴她「他們要發生性關係」。

訴訟稱，男孩後來警告女孩，如果她告訴任何人，「她會進監獄」。在接下來的兩天裡，男孩三次強迫女孩和他一起去女廁所，並兩次對她進行性虐待。女孩變得孤僻，明顯心煩意亂，但學校工作人員未能得知性虐待，或阻止男孩與女孩一起進入洗手間。

訴訟稱，在看到女兒出現一些「令人震驚的變化」後，這位母親與女孩交談得知了性虐待事件。母親打電話給警察 ，警察到學校與女孩交談。Doe遭受了創傷性腦損傷，並且自從涉嫌被霸凌和性虐待事件以來，她一直在應對抑鬱、焦慮、創傷後壓力、學習困難、注意力不集中和情緒波動等問題。