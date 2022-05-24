美歷史上暴力排華層出不窮 南加聖塔安那公開道歉

聖塔安那都市計畫委員胡平衍（圖右）是促成市府公開道歉的關鍵人物，圖左為聖塔安那市議員Thai Viet Phan。（本報記者/攝影）

南加橙縣 聖塔安那市政府（Santa Ana）在1906年5月25日，以公共衛生為由，燒毀位在市中心華人 聚居的中國城，聖塔安那市24日為此舉行公開道歉儀式，並計畫在聖塔安那市中國城舊址前設立紀念碑，表揚華裔移民對社區的貢獻。

聖塔安那市原有的中國城位在第三街及Bush路交會處，就在聖塔安那市市政府舊址旁，現在是一座新建公寓的停車場。當年聖塔安那市為了興建市政大樓，設法驅逐中國城居民，根據橙縣歷史記錄，一名住在聖塔安那市中國城的華人染上痲瘋病，除了將其隔離之外，市府召開緊急會議，以公共衛生為由下令燒毀中國城。據稱當天有近千人風聞而至圍觀大火，聖塔安那市消防隊也在四周圍戒備，以防大火延燒到附近的房子。

聖塔安那市都市計畫委員胡平衍（Alan Woo）表示，對年輕一代的人來說，由市政府公開下令燒毀中國城，驅逐聚居在那裡的200名華人，真是難以想像的排華事件，此事發生在排華法案年代，暴力排華事件層出不窮，曾發生在舊金山、聖荷西、丹佛等地。最近這些城市先後公開為排華事件道歉，聖塔安那市是南加州第一個為排華事件公開道歉的城市。橙縣現有全美第三大的亞裔 人口，亞裔對建設及繁榮橙縣功不可沒，聖塔安那市計畫在中國城舊址前設立紀念碑及路牌，讓更多人認識早年亞裔移民所受到的歧視。

出生在中國的胡平衍說，他的曾祖父來美參與修建鐵路的工作，但是卻不能在美國成家，他的家人都在中國出生，他跟著母親來到加州後，起先住在洛杉磯華埠，後來搬到洛市西南郊，連買房子都要經過多方爭取。美國是由移民組成的國家，移民來美國是為了工作，為了追求美國夢，建立屬於自己的社區，想像當年聖塔安那的那些華人一夕之間失去了居所，令他感同身受。

市議員賀南德斯（Johnathan Ryan Hernandez）說，火燒中國城事件後，聖塔安那市的華人曾少到僅剩一人，最早回來此地落戶生根的，是在當地經營雜貨店超過70年的劉姓華人一家。他不但和劉家人成為好友，也在雜貨店找到第一份工作。現在聖塔安那的亞裔居民超過4萬人，他希望市政府公開道歉，是開啟今後各族裔合作攜手的第一步。

位於聖塔安那市的亞美老人服務中心執行主任王頌茹(Jennifer Wang)表示，亞美老人服務中心代表亞裔社區支持市政府為排華事件公開道歉之舉，當年市政府以大火強制驅離華人及華商的決定，對華裔造成極大傷害，大家要記取這個教訓，不能任由政府機構濫用公權力對付特定的族群。