我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加槍擊案 藍、綠、紅華人擔心矛盾深化

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

南加教會血案 槍手面臨更多控罪 全成立可判死刑

本報記者／加州橘縣報導
南加橙縣爾灣基督長老教會槍擊命案被告， 68 歲的拉斯維加斯居民周文偉（David Wenwei Chou），5月17日面臨更多控罪。（橙縣警局）
南加橙縣爾灣基督長老教會槍擊命案被告， 68 歲的拉斯維加斯居民周文偉（David Wenwei Chou），5月17日面臨更多控罪。（橙縣警局）

南加橙縣爾灣基督長老教會槍擊命案被告， 68 歲的拉斯維加斯居民周文偉（David Wenwei Chou），5月17日面臨更多控罪。橙縣地區檢察長辦公室當天宣布，他除了原來被指控的一項重罪謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂重罪，尚面臨四項持有爆炸裝置重罪，在現場守候以及開槍致死的加重處罰等控罪。若罪名全部成立，他將面臨最高的死刑判決。

周文偉被控於5月15日前往拉古納伍茲日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），也就是台灣基督長老教會租借該教堂的一個較小的聚會所。據悉，他大概於上午10時10分穿著上面寫著「Security」字眼的黑色衣服走進去。接待員當時要求他填寫個人資訊表格，他以過去曾來過教會二次，已經填過表予以拒絕。主日堂開始後，他並沒有參加，而是坐在後面閱讀教會提供給他的一份中文報紙。他在主日堂於11時20分結束時離開，有人看見他東張西望，並走進後面一個小房間。

12時半時，他又走進大家聚餐的Simpson Hall，並在11時20分將該廳進出的三個門試圖用鐵錬綁上。當時有人要離開，他也讓他們離開。但他在被問到在幹什麼時，卻拒絕回答。當時也有信徒因為忘了拿走隨身物，打算再進去也被他拒絕。這時並有人看到他拿搥子用鐵釘將兩個出口釘上，也就是在這個時候他拿出手槍開始射擊。 

他槍殺了挺身檔他子彈的醫師周達志，並槍傷另五人。

消息來源指出，周文偉是台灣來美的外省第二代，賭城華人活動經常會見到他。雖待人和善，但有人接觸過他個性偏激的一面。

周文偉 橙縣 南加

上一則

華人湧入做卡車司機 薪資跳水後仍比一些行業強

下一則

整點快訊╱南加高中2華生膺選總統學者 實屬罕見

延伸閱讀

加州教會槍擊案 國台辦：個別媒體做政治文章

加州教會槍擊案 國台辦：個別媒體做政治文章
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
南加教會槍手周文偉痛恨台灣人 加州警：出於政治動機

南加教會槍手周文偉痛恨台灣人 加州警：出於政治動機
南加教會槍案／兇嫌穿警衛服 開槍前把出口封死

南加教會槍案／兇嫌穿警衛服 開槍前把出口封死

聯調局查仇恨犯罪 可能另起訴聯邦控罪

聯調局查仇恨犯罪 可能另起訴聯邦控罪
教友心碎崩潰 愛心募捐助受害人

教友心碎崩潰 愛心募捐助受害人

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘