南加教會血案 槍手面臨更多控罪 全成立可判死刑

南加橙縣爾灣基督長老教會槍擊命案被告， 68 歲的拉斯維加斯居民周文偉（David Wenwei Chou），5月17日面臨更多控罪。（橙縣警局）

南加橙縣 爾灣基督長老教會槍擊命案被告， 68 歲的拉斯維加斯居民周文偉 （David Wenwei Chou），5月17日面臨更多控罪。橙縣地區檢察長辦公室當天宣布，他除了原來被指控的一項重罪謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂重罪，尚面臨四項持有爆炸裝置重罪，在現場守候以及開槍致死的加重處罰等控罪。若罪名全部成立，他將面臨最高的死刑判決。

周文偉被控於5月15日前往拉古納伍茲日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），也就是台灣基督長老教會租借該教堂的一個較小的聚會所。據悉，他大概於上午10時10分穿著上面寫著「Security」字眼的黑色衣服走進去。接待員當時要求他填寫個人資訊表格，他以過去曾來過教會二次，已經填過表予以拒絕。主日堂開始後，他並沒有參加，而是坐在後面閱讀教會提供給他的一份中文報紙。他在主日堂於11時20分結束時離開，有人看見他東張西望，並走進後面一個小房間。

12時半時，他又走進大家聚餐的Simpson Hall，並在11時20分將該廳進出的三個門試圖用鐵錬綁上。當時有人要離開，他也讓他們離開。但他在被問到在幹什麼時，卻拒絕回答。當時也有信徒因為忘了拿走隨身物，打算再進去也被他拒絕。這時並有人看到他拿搥子用鐵釘將兩個出口釘上，也就是在這個時候他拿出手槍開始射擊。

他槍殺了挺身檔他子彈的醫師周達志，並槍傷另五人。

消息來源指出，周文偉是台灣來美的外省第二代，賭城華人活動經常會見到他。雖待人和善，但有人接觸過他個性偏激的一面。