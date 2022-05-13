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中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

中國赴美航班爆滿 疫情難擋華人探親路

本報記者/洛杉磯報導
廈門機場由廈門飛往洛杉磯的航班，等候辦理值機的隊伍大排長龍。（本報記者/攝影）
廈門機場由廈門飛往洛杉磯的航班，等候辦理值機的隊伍大排長龍。（本報記者/攝影）

美國飛中國的機票飆到天價仍一票難求，中國赴美航班目前卻呈現票價低旅客爆滿之勢，中國機場大排長隊，航班座無虛席，旅客大多數都是中老年夫妻或帶娃家庭。

家住聖蓋博市的葉先生表示，自己乘坐4月底廈門航空從廈門飛往洛杉磯的飛機票只需要花費1000多美元，相比去年從美國飛回中國的機票便宜太多，去年年底回來的機票花了上萬美元。這次回來本來以為同行航班會比較空，沒想到一到機場就開始了漫漫排隊之路。他表示，乘坐了這麼多年飛機都沒有看到過這麼長的等候隊伍，他大約排了2小時總算進入候機室，並且期間需要配合出示多項必要文件。

根據美國疾控中心（CDC）的消息，從2021年12月6日起，所有航空旅客都在登機前必須出示旅行前1天（24小時）內進行的新冠（COVID-19）檢測陰性結果，或者出示過去90天內的COVID-19康復證明。從2021年11月8日起，前來美國的非公民、非移民航空旅客必須要求提供接種全劑量疫苗，並在登上飛美國的客機前出示新冠（COVID-19）疫苗接種證明。

葉先生表示，因為機場的工作人員需要檢查出行前24小時內的新冠（COVID-19）檢測證明等文件，提醒準備回美國的乘客儘早的到機場進行排隊，準備好自己的文件，等待工作人員的檢查。

葉先生表示，往年坐飛機往返美國，大多數乘客都是留學生和遊客，這次他發現與以往不同，不少都是中老年夫妻或帶娃家庭。通過聊天發現大多數中老年的夫妻都是赴美探親探望自子女，其中一對老夫妻表示，因為疫情很久沒有看到兒女和孫子了，甚是想念，希望盡快團聚。

因為中國對疫情嚴格防範，機場內的餐館幾乎都沒有營業，葉先生也提醒準備返美的乘客，最好來機場排隊之前填飽肚子，機場內只有販賣機可以購買一些零食和飲料，飛機上也沒有以往豐富的餐食，每個乘客都發給一袋裝有水果、餅乾和八寶粥等小零食的袋子替代正餐。

值得注意的是，根據中國國家移民管理局官方微信公眾號5月12日發布的消息，「要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。」同時針對網傳中國民眾在機場海關當場被「剪護照」和「撕綠卡」的消息闢謠，試圖安撫迫切赴美探親的民眾的情緒。

機場 檢測 疫情

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