洛縣男子在鑽石吧反對仇恨亞裔集會滋事 現被檢控

當時集會抗議仇恨亞裔的人群。（本報檔案照）

洛杉磯縣鑽石吧 市(Diamond Bar)一名男子，5月12日(週四)遭聯邦逮捕，他被指控故意破壞停止亞裔 仇恨的集會，破壞行為包括故意闖紅燈，擋住示威者的去路，大喊種族歧視 字眼等。

根據聯邦檢察官辦公室，56 歲的鑽石吧居民多明格斯(Steve Lee Dominguez)，被聯邦大陪審團指控兩項罪名，都是以偏見為動機干涉受聯邦保護的活動，訂12日下午在洛杉磯市中心的法院過堂。

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根據起訴書，2021年3月2 日在鑽石吧舉行的一項停止亞裔仇恨的集會，多明格斯前往現場對著示威者大喊「滾回中國」和其他種族誹謗的字眼。然後他故意開著他的車穿過一個有人行道的十字路口，並且闖紅燈，以及將車子非法掉頭，並切斷幾名集會參與者合法過馬路的路線，

檢察官稱，集會是在抗議不管是地方和全國，針對亞太裔的仇恨犯罪和事件增加，包括五天前才有六名亞裔婦女在亞特蘭大被謀殺。

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檢方稱，受害者包括一名亞裔女性，她舉著上面寫著「停止亞裔仇恨」的標語，。另一人是一名黑人女孩，她舉著上面寫著「結束對亞裔的暴力行為」的標語。另一個在十字路口的人行道上差點被撞到是一個九歲的孩子。多明格斯開的汽車險些與這些受害人發生接觸，幸好沒有人受傷的報告。

據稱，多明格斯隨後將他的車開到離十字路口不遠的地方停車，並下車繼續大喊著種族歧視字眼，並威脅示威者。然後他報警自稱是「無名氏」（John Doe）， 向警方謊稱集會參與者檔住街道，他不得不闖紅燈，「因為他們即將踐踏我的車」。

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起訴書稱，多明格斯還要求警方在十字路口控制交通。如果他被檢控的兩項控罪都成立，將將面臨長達 20 年的聯邦監獄監禁。