我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

蒙市106歲嘉年華 疫情後首次大型電音趴

記者張庭瑜/蒙特利公園市報導
DJ們表演活動。（讀者于珣提供）
DJ們表演活動。（讀者于珣提供）

疫情停辦兩年後，蒙特利公園市Play Days嘉年華於5月5日到8日盛大登場，與民眾共慶蒙特利公園市106歲誕辰 ，這也是蒙市首度嘗試以電子音樂祭來做活動的內容之一。

蒙特利公園市從1916年成立以來，到了第50週年時才首次舉辦嘉年華慶祝活動，沒想到廣受好評，便一直持續辦下去，直到疫情出現才中斷了近70年的歷史。

蒙市市議員梁僑漢（Hans Liang）表示，活動四天下來約有8千人到場，雖然不比往年多，還是很開心舉辦這次活動。他最開心的是看到許多家庭都帶著孩子們出門透氣，享受活動，更讓他感到恢復此次的活動的意義所在，十分開心。

4天下來的嘉年華不但有各式遊樂設施，各式國家風味料理的快餐車，及好幾個不同的樂隊表演，讓參加的民眾十分盡興，而在禮拜天時更因應母親節推出特惠，讓買入場券的媽媽都獲得免費抽獎券。

梁僑漢表示，這次的嘉年華也是在推出新嘗試，以電子音樂季的方式，給許多參加的年輕人不一樣的感受，也給許多在蒙市土生土長的DJ們表演的舞台，也為蒙市注入新活力，一掃疫情的陰霾。

疫情 蒙特利公園 母親節

上一則

南加聖縣縣政委哈格曼尋求華人支持連任 受訪暢談政見

下一則

韓國熱門烘培品牌Paris Baguette 周日開幕有贈品

延伸閱讀

阿州蒙市軍官文化節 台灣攤位受歡迎

阿州蒙市軍官文化節 台灣攤位受歡迎
黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市

黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市
「男聲美聲兒童合唱團」 5月7日蒙市免費表演

「男聲美聲兒童合唱團」 5月7日蒙市免費表演
蒙特利公園市警局28日酒駕攔檢巡查

蒙特利公園市警局28日酒駕攔檢巡查
華埠服務中心 蒙市健康診所已開業

華埠服務中心 蒙市健康診所已開業
蒙市圖書館出借州立公園通行證 免費遊覽200公園

蒙市圖書館出借州立公園通行證 免費遊覽200公園

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

2022-05-10 02:20
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

2022-05-08 02:20

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因