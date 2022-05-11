蒙市106歲嘉年華 疫情後首次大型電音趴

DJ們表演活動。（讀者于珣提供）

因疫情 停辦兩年後，蒙特利公園 市Play Days嘉年華於5月5日到8日盛大登場，與民眾共慶蒙特利公園市106歲誕辰 ，這也是蒙市首度嘗試以電子音樂祭來做活動的內容之一。

蒙特利公園市從1916年成立以來，到了第50週年時才首次舉辦嘉年華慶祝活動，沒想到廣受好評，便一直持續辦下去，直到疫情出現才中斷了近70年的歷史。

蒙市市議員梁僑漢（Hans Liang）表示，活動四天下來約有8千人到場，雖然不比往年多，還是很開心舉辦這次活動。他最開心的是看到許多家庭都帶著孩子們出門透氣，享受活動，更讓他感到恢復此次的活動的意義所在，十分開心。

4天下來的嘉年華不但有各式遊樂設施，各式國家風味料理的快餐車，及好幾個不同的樂隊表演，讓參加的民眾十分盡興，而在禮拜天時更因應母親節 推出特惠，讓買入場券的媽媽都獲得免費抽獎券。

梁僑漢表示，這次的嘉年華也是在推出新嘗試，以電子音樂季的方式，給許多參加的年輕人不一樣的感受，也給許多在蒙市土生土長的DJ們表演的舞台，也為蒙市注入新活力，一掃疫情的陰霾。