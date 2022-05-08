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洛杉磯華裔女導演在美國各級電影節嶄露頭角

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔王小文（Kate Bohan )多次在各大國際電影節獲最佳導演獎（王小文 提供 ）
華裔王小文（Kate Bohan )多次在各大國際電影節獲最佳導演獎（王小文 提供 ）

被美國主流媒體譽為電影界冉冉升起的華裔導演新星王小文（Kate Bohan），拍攝的影片在各級電影節上頻頻獲獎，也獲得過最佳導演獎，影片也曾角逐第94屆奧斯卡獎。她編劇、導演的影片「Harper」，在4月20日至24日在Cinemark Theatre舉行的第55屆休士頓國際電影節上，獲得導演類的「雷米金獎」（Gold Remi Award）

休士頓國際電影節由國際電影藝術協會於1961年8月創辦，是北美洲最早創辦的三大電影節之一。

早年生活坎坷，終成美國導演新星

王小文集編劇、導演與製片於一身，是美國西部作家協會成員（Writers Guild of American West ）以及film Fatales的成員。她在各級電影節斬獲獎項近30個，包括最佳導演獎、最佳劇本、最佳故事片、最佳製作劇本長片、最佳新晉演員獎等。她拍攝影片是基於對電影的熱愛，獲獎影片也與文化衝突、激勵進取有關。

獲獎影片「Harper」講述一名11歲女孩突然失去單親父親，被迫與酗酒的阿姨一起，住在一個破舊農場令人悲傷心碎故事。這部電影是她製作的第二部故事片，在2021年12月間在北美地區首映，大獲成功，並獲得94屆奧斯卡金像獎角逐資格。

王小文說，這個故事源自她早年的生活。她四歲時因為住在日本的阿姨（媽媽的妹妹）家，阿姨不能生孩子，父母希望將她過繼給阿姨。可是阿姨有酗酒習慣，正常的時候很好，可醉酒後就成了另外一個人，態度很兇。阿姨有一個農場，王小文經常要在早晨四點多起床幹活，非常艱苦。後來父母知道了，就把她從日本接回中國。雖然那段時光很艱苦，但鍛煉了她的意志，養成不怕困苦的性格。為她今後求學、闖進美國電影界打下基礎。她反倒感恩阿姨，現在她在洛杉磯自家農場裡，也養了馬、狗及其它小動物，很懷念童年的那段時光。

尋找新生活移民洛杉磯

王小文說，她十幾歲時，從日本回到中國家鄉長春。高中畢業後，考入中國傳媒大學新聞傳播專業，獲得學士學位，在深圳電台、電視台從事主持人、記者工作。她在中國有過一段婚姻，也有了兒子，但1997年一場車禍奪去先生的生命。1998年，她和十歲的兒子移民洛杉磯。有很長一段時間，她沉浸在失去親人的痛苦中，所以她需要改變生活，這也是她急切到國外遠離傷心地的原因。

熱愛電影 成就女兒夢想

她來美國第一站是紐約，但到了洛杉磯後，發現兒子很喜歡這裡，她也喜歡這裡的環境、風土人情，多元文化。就決定定居在此。由於喜歡寫作，就開始從事創作。並開始了新家庭生活，2010年有了女兒凱拉（Kayla）。當女兒四歲時，說希望將來成為一名演員。王小文受女兒夢想啟發，為了實現女兒的理想，她開始在好萊塢影視培訓班學習三年電影製作，寫劇本，創作一部15分鐘短片，六歲女兒在短片中第一次擔任主角。她希望與女兒一起成就這部影片，用積極心態影響世界，並憑藉努力獲得成果。

拍攝影片大獲成功

王小文為實現女兒夢想，從拍攝短片開始，然後逐步到長片。2016年，她編劇及導演的短片「Kayla's World」(凱拉的世界），講述一名在中美文化交融家庭的女孩，既要學習華人傳統文化，也要適應美國文化，內心掙扎於文化衝突，主角由女兒擔綱。這部短片完成後，在各個不同電影節、賽事上，包括紐約電影節上獲獎，2017年洛杉磯Mindfeild電影節獲榮譽獎、2018年洛杉磯劇本大賽第一名、2018紐約電影獎最佳導演獎、2021年WRPN婦女國際電影節最佳導演獎、最佳劇情片獎。

首部短片成功後，王小文又開始嘗試創作這部電影的主題曲音樂錄影帶（MV ），在2021年獲維加斯電影獎，以及新加坡世界電影節上獲得Best Music Video，同樣獲得很大成功。

王小文表示，她現在正在籌備2022年下半年的一部電影，是一部充滿浪漫輕鬆的喜劇片，名字尚未確定。

獲獎影片HARPER 。（王小文提供）
獲獎影片HARPER 。（王小文提供）
王小文 （中）在片場。（王小文 提供）
王小文 （中）在片場。（王小文 提供）

電影 導演 洛杉磯

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