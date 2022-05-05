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台視前主播眭澔平來南加 和王世昀共同製作的電影獲獎

橙縣訊
眭澔平來南加州，帶來愛與夢。（尹大燕提供）
眭澔平來南加州，帶來愛與夢。（尹大燕提供）

「蔚藍人文堂」首場面對面的實體演講，於今年五四文藝節在爾灣大公園舉辦「澔平飄洋過海來爾灣看你」，以「旅行、電影、人文、餐點」的設計，鼓勵大家重回正常生活。與會主講的台視前主播，也是旅遊達人眭澔平，和獨立製片導演王世昀共同製作的電影，剛榮獲休士頓電影節最高榮譽評審團大獎及金牌等九項。

非營利組織「蔚藍人文堂」自2020年6月1日創辦，至今已有125場全球雲端公益演講，讓許多人受益無窮，即使宅居也能享受優質演講，其多元講題讓全球聽眾不分時空，提昇精神生活更豐盛多彩。主講人眭澔平將南加州爾灣市列入「愛與夢的旅行」之一站，將個人環遊世界的傳奇經歷，以說說唱唱的方式，巧妙地花式串接，融合國語、英語和台語，唱歌表演樣樣來，讓全場笑聲不絕，絕無冷場。

眭澔平受邀到美國參加四個國際電影展。他和王世昀共同製作的電影，4月24日剛榮獲休士頓電影節最高榮譽評審團大獎及金牌等九項。休士頓電影節( WorldFest-Houston International Film Festival )是全世界歷史最悠久的國際獨立製片影展，為北美三大評審性質電影展之一，李安和史蒂芬史匹柏都曾經是其金牌得主。創辦人Hunter Todd曾受李安之邀，專程到台灣擔任金馬獎貴賓和評審。他對於台灣獨立製片人王世昀過去兩年贏得十多項大獎讚不絕口；也對曾擔綱主持過第34屆金馬獎的眭澔平印象格外深刻。

蔚藍人文堂和爾灣大公園台灣同鄉會很榮幸合辦這場演講，現場除了眭澔平、王世昀導演，還有曾經是台灣籃球國手的程德寶，華美聯誼協會會長尹大燕、北美台中女中校友會會長簡麗寬等。演講後以戶外野餐形式，讓大家倘佯在春光明媚裡，閒話久違的情誼。

眭澔平（左二）來南加州，帶來愛與夢，右一是導演王世昀。（尹大燕提供）
眭澔平（左二）來南加州，帶來愛與夢，右一是導演王世昀。（尹大燕提供）
眭澔平（第二排左三）來南加州，帶來愛與夢。（尹大燕提供）
眭澔平（第二排左三）來南加州，帶來愛與夢。（尹大燕提供）

電影 爾灣 休士頓

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