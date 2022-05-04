不甘亞裔是背景人物 南加華裔因此寫作凸顯亞裔 獲大獎

作家游朝凱。（記者李雪／攝影）

時值5月亞裔傳統月，定居南加州的名作家游朝凱(Charles Yu)，稍早時和本報分享他早先撰寫獲得2020年美國國家圖書獎最佳小說 獎，目前正在籌備拍成劇集的小說「唐人街內部」（Interior Chinatown）的目的。他指出，他寫那本書，是為了創造一個空間，讓背景人物（指的是亞裔）也能有自己的故事。

游朝凱出生於洛杉磯，父親游銘泉和母親林玲娟均來自台灣。游朝凱曾被紐約時報選為年度十大小說家，也是HBO影集「西方極樂園」(Westworld)編劇；他畢業於柏克萊加州大學 ，主修分子與細胞生物學專業，並獲得創意寫作專業學士學位，後來還自哥倫比亞大學法學院獲得法律博士(JD)學位，曾是執業律師，目前則專職創作。

「唐人街內部」的主角Willis Wu是一名美國亞裔演員 ，但他並不是一名功夫高手，而且無論他如何努力，卻始終只能出演「平凡的（generic）亞裔三號」或「外賣員」、「背景中的東方男子」等龍套角色。用小說中Willis Wu的話來說便是，「美國的黃種人只是一個特別的客串人物，永遠是客人」。

游朝凱說，小時候在洛杉磯長大，看到的電視電影中很少有亞裔，其實那是一個扭曲過的美國的投影。當人們說「美國人」時，沒有人腦海中出現的第一個面孔是像我們亞裔這樣的的形象，這就是為什麼在螢幕上更多呈現亞裔面孔很重要。他表示，自己雖然不知道現在越來越多的亞裔，乃至其他群體能更多地被展現，會對社會有什麼改變，但他仍認為很重要。

游朝凱自己也在書中提到，其實不只是亞裔，還有許多並未達到社會標準審美的群體，也同樣未被主流社會重視。對於亞裔相比其他少數群體是否有什麼不同，是否有特別的需求。他說不認為亞裔有特權去要求特別的，但在20年前，都幾乎沒有亞裔在電視上，因此和其他群體有很大的共識的地方。

而至於亞裔有什麼特別的需求，也是他書中想要強調的其中一點，書中的Willis和其他的亞裔被如何看待，那種「我不屬於這個故事」的感受，是亞裔特有的困境。他表示，亞裔打破了電視的現實感，好像不搭配美國的圖景一樣。如果有非裔的形象在電視上，那似乎已經達到了社會可以接受的多元化的最大程度，如果再把第三個、第四個、第五個不同的少數群體放上去，於是事情變得無限複雜下去，打破了現實，所以當影業公司在製作一個產品的時候，對他們來說保持簡單當然更容易一些。

當被問及亞裔男性是否比亞裔女性面對更多困難時，游朝凱也表示，就算是李小龍，當初也是要回到香港先成為一個影星再來到美國，而且還是有很多刻板要求，比如必須要側踢等。美國社會對亞裔男性還是很多刻板印象，許多是從歷史沿襲下來的。亞裔男性需要戰勝某種陷阱，和一些限制條件。但也不是說亞裔女性就不用，他表示，她們也面臨著不同的挑戰。

那麼對於亞裔群體要到何種程度才算是在這個問題上成功了呢？游朝凱說，過去幾個月，他看到at&t的廣告上會出現亞裔面孔。他的孩子們都會停下注視著電視說，「看，電視上有亞裔」，他半諷刺又半認真地說，「嗯，那是某種程度的進步」。他說數量、多元都很重要，當亞裔出現在螢幕上，當然不只是螢幕，不再那麼引人注目時，當人們融入時(woven into the fabric)，不會再打破現實，不會再被虛構化（fictionalized），那就是他個人對成功的定義了。