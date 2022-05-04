我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／俄州共和黨初選小人物贏、墮胎裁決草案洩出

台日混血謝明錦 挑戰失聰、單親媽、族裔及性別局限

不甘亞裔是背景人物 南加華裔因此寫作凸顯亞裔 獲大獎

記者李雪／聖瑪利諾市報導
作家游朝凱。（記者李雪／攝影）
作家游朝凱。（記者李雪／攝影）

時值5月亞裔傳統月，定居南加州的名作家游朝凱(Charles Yu)，稍早時和本報分享他早先撰寫獲得2020年美國國家圖書獎最佳小說獎，目前正在籌備拍成劇集的小說「唐人街內部」（Interior Chinatown）的目的。他指出，他寫那本書，是為了創造一個空間，讓背景人物（指的是亞裔）也能有自己的故事。

游朝凱出生於洛杉磯，父親游銘泉和母親林玲娟均來自台灣。游朝凱曾被紐約時報選為年度十大小說家，也是HBO影集「西方極樂園」(Westworld)編劇；他畢業於柏克萊加州大學，主修分子與細胞生物學專業，並獲得創意寫作專業學士學位，後來還自哥倫比亞大學法學院獲得法律博士(JD)學位，曾是執業律師，目前則專職創作。

「唐人街內部」的主角Willis Wu是一名美國亞裔演員，但他並不是一名功夫高手，而且無論他如何努力，卻始終只能出演「平凡的（generic）亞裔三號」或「外賣員」、「背景中的東方男子」等龍套角色。用小說中Willis Wu的話來說便是，「美國的黃種人只是一個特別的客串人物，永遠是客人」。

游朝凱說，小時候在洛杉磯長大，看到的電視電影中很少有亞裔，其實那是一個扭曲過的美國的投影。當人們說「美國人」時，沒有人腦海中出現的第一個面孔是像我們亞裔這樣的的形象，這就是為什麼在螢幕上更多呈現亞裔面孔很重要。他表示，自己雖然不知道現在越來越多的亞裔，乃至其他群體能更多地被展現，會對社會有什麼改變，但他仍認為很重要。

游朝凱自己也在書中提到，其實不只是亞裔，還有許多並未達到社會標準審美的群體，也同樣未被主流社會重視。對於亞裔相比其他少數群體是否有什麼不同，是否有特別的需求。他說不認為亞裔有特權去要求特別的，但在20年前，都幾乎沒有亞裔在電視上，因此和其他群體有很大的共識的地方。

而至於亞裔有什麼特別的需求，也是他書中想要強調的其中一點，書中的Willis和其他的亞裔被如何看待，那種「我不屬於這個故事」的感受，是亞裔特有的困境。他表示，亞裔打破了電視的現實感，好像不搭配美國的圖景一樣。如果有非裔的形象在電視上，那似乎已經達到了社會可以接受的多元化的最大程度，如果再把第三個、第四個、第五個不同的少數群體放上去，於是事情變得無限複雜下去，打破了現實，所以當影業公司在製作一個產品的時候，對他們來說保持簡單當然更容易一些。

當被問及亞裔男性是否比亞裔女性面對更多困難時，游朝凱也表示，就算是李小龍，當初也是要回到香港先成為一個影星再來到美國，而且還是有很多刻板要求，比如必須要側踢等。美國社會對亞裔男性還是很多刻板印象，許多是從歷史沿襲下來的。亞裔男性需要戰勝某種陷阱，和一些限制條件。但也不是說亞裔女性就不用，他表示，她們也面臨著不同的挑戰。

那麼對於亞裔群體要到何種程度才算是在這個問題上成功了呢？游朝凱說，過去幾個月，他看到at&t的廣告上會出現亞裔面孔。他的孩子們都會停下注視著電視說，「看，電視上有亞裔」，他半諷刺又半認真地說，「嗯，那是某種程度的進步」。他說數量、多元都很重要，當亞裔出現在螢幕上，當然不只是螢幕，不再那麼引人注目時，當人們融入時(woven into the fabric)，不會再打破現實，不會再被虛構化（fictionalized），那就是他個人對成功的定義了。

亞裔演員 小說 加州大學

上一則

美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書

延伸閱讀

美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書

美國華人政治聨盟宣布6月7日初選為南加11位候選人背書
審查趨嚴 FDA禁止中國2款治癌新藥在美上架使用

審查趨嚴 FDA禁止中國2款治癌新藥在美上架使用
美啟動對中加增關稅複審 白宮建議取消部分加增關稅

美啟動對中加增關稅複審 白宮建議取消部分加增關稅
耐人尋味？ 戴琪：應對通膨 降中關稅並非首選

耐人尋味？ 戴琪：應對通膨 降中關稅並非首選
霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔

霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔
朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管

朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20

超人氣

更多 >
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」
歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要