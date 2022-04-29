好萊塢公寓遭連環竊賊一周光顧三次

好萊塢公寓大樓發生連環入室盜竊案，該嫌疑人一周來三次。（KTLA）

Modera Hollywood公寓大樓發生了一系列入室盜竊事件，使居民感到擔憂。

第一起入室盜竊案4月3日在Highland 和 Selma大道的公寓大樓發生，當時有一名身穿藍色連帽衫的嫌疑人在走廊上走來走去。

警方說，半夜居民還在睡覺時，嫌疑人闖入一個單元，並拿走了一些財物和信用卡 。受害者直到第二天才意識到他的信用卡被盜，那時小偷已經盜刷了1000多美元。除此之外，小偷還拿走了價值2000美元的包包和蘋果無線耳機(AirPods)。

同一名嫌疑人本週在該公寓至少又出現了兩次。警方稱，他週一盜竊了另一間公寓，並在週三試圖再次闖入另一間公寓，但未沒有成功。這是因為第一起入室盜竊案的受害者認出了嫌疑人，受害人通過對質和報警，將嫌疑人趕出公寓樓。

一位匿名居民說，這種情況「絕對令人恐懼」。一封發送給所有 Modera Hollywood公寓居民的電子郵件中寫道：「我們和所有居民一樣，對這個嫌疑人擅闖公寓感到擔憂和沮喪。雖然我們會積極應對安全隱患，但我們不能保證區內不會再次發生罪案。我們會重視這個問題。」

洛杉磯警察 局警官Hernandez也提醒居民，不管是在屋裡或外出，都一定要鎖好門。