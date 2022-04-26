洛縣亞裔員工協會以亞裔權益常被忽視 推動亞裔參政

亞裔協會做社區服務。（顏志豪提供）

洛杉磯縣亞裔 員工協會(以下簡稱LACAAEA)與亞太裔社區基金會(APCF)將合辦一系列「以身作則」 （Leading by Example）演講，以解決由於文化和語言障礙，導致亞裔和太平洋群島裔 (AAPI)的居民在政治參與不足的問題。這項活動幕後的主要推手之一、LACAAEA華裔會長顏志豪(Edward Yen)近日受訪時指出，洛縣 亞裔人口占13%，但因為長久以來對政治冷淡，以致亞裔的權益經常被忽略。

「以身作則」首場演講訂4月30日（周六）早上9點半時到中午12點半，在南艾爾蒙地市（South El Monte）的華美達溫德姆酒店（Ramada by Wyndham Hotel）舉行，將邀請洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）主講，和播放紀錄片《種族流行病》（The Race Epidemic），探討如何解決反亞裔的仇恨。贊助廠商EVENTBRITE的翻譯軟件，將在會中替不同的亞裔族群進行即時翻譯。

顏志豪目前在洛縣府專門替縣政委員會工作的執行辦公室（Executive Office）擔任行政工作，為洛縣為數不多的亞裔高管之一。儘管洛縣亞裔員工比例為20%，但只占行政管理職位的 8%。洛縣並是全美人口最多的縣，有1000萬人。

顏志豪表示，自他擔任公務員以來，發現許多亞裔不積極參與政治，除了語言隔閡之外， 對於很多新移民 來說，如何生活都還是一個問題時，以致許多人是無心參與政治，久而久之對政治越來越冷感。提及每年洛縣總共撥出預算380億，亞裔人口雖占洛縣13%， 所受到的關注卻是遠遠低於非裔或是西裔， 尤其是亞裔關心政治的人太少， 長期下來導致洛縣政府忽略了亞太裔的聲音。長久以來，洛縣身為全國最多元化的縣，但是在翻譯材料時，縣政府往往選擇只翻譯成西語。

他提到亞裔族群包含越南，菲律賓，印度， 韓國， 中國， 日本等國，相比於非裔或西裔， 亞裔是非常年輕的移民群體，所以可能還需要花上幾代人，才能弄清楚如何參與政治，增加從政人口，以便在對亞裔不利的議題出現時能夠予以反擊，並有發言權。現階段最重要的是要幫助亞裔登記為選民以便投票，讓縣政府了解亞裔也關心政治。目前為什麼很多經費不會用於改善亞裔社區，是因為大多數政客覺得亞裔不在乎。 但若是「我們能團節起來， 像這次選區重劃， 由於韓國城就有三名市議員 ，也一直爭取發聲機會， 讓縣政府這次就會特別關注他們的意見」。

但顏志豪指出，他不是政客，只是在縣府工作 17 年的公務員，一直在思考如何讓別人的生活變得更好，並努力朝著那個方向發展。

據了解，顏志豪是台灣新移民顏世孝（Paul Yen）的兒子，顏世孝是成功的地產開發商和旅館業者。

針對4月30日的首場演講，任何有興趣，但以蘇麗絲第一轄區為優先的亞太裔社區組織都歡迎認桌（hosting a table），以便將相關訊息帶回自己的社區，意者可電郵 [email protected] 詢問。