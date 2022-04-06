反制歧視同性戀政策 洛縣暫停赴德州和佛州公務旅行

德州州長艾伯特 (Greg Abbott) 下令將向跨性別青年提供的性別確認治療視為虐待兒童進行調查，此舉受到洛杉磯縣政府制裁。（美聯社照片）

由於德州 和佛州 針對同性戀 （LGBTQ）社區採取歧視性政策，洛杉磯縣政委員會5日（周二）一致投票決定，暫停縣府工作人員前往德州（Texas）和佛州（Florida）的所有公務旅行。

縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）和蘇麗絲（Hilda Solis）聯合提出動議，要求暫停所有前往德州和佛州的旅行，除非缺席此類旅行「將嚴重損害該縣的利益」。

此舉是針對兩個州的新立法採取的回應措施，兩個州針對同性戀的新立法已成為頭條新聞。德州州長艾伯特（Greg Abbott）下令，將對跨性別青年提供的「性別肯定治療」（gender-affirming treatments）作為虐待兒童進行調查。該項命令已經導致德州的醫療保健提供者暫停治療。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）最近簽署了《父母教育權利法案》（Parental Rights in Education Bill），限制了低年級的性取向和性別認同教學。批評者稱該立法為「不要說同性戀」法。

庫爾和蘇麗絲在聯合動議中表示，德州的命令「在支持兒童和年輕人發現他們是誰，並在他們的自我意識中感到安全時，違背了我們所知道的所有最佳實踐。」動議稱：「以肯定的方式支持青少年的看護者，絕不應被貼上虐待的標籤。」「這個命令是歧視性、有害的，而且是殘酷的。」

動議還呼籲對抗佛州的新法，因為此法將「延續欺凌、保密、羞恥和恐懼的文化」。

動議指出，「學校應該是一個促進公開討論、批判性思維、有意義的參與和安全探索思想的空間，但該法案的實施將創造一種扼殺這個空間和學習本身的氛圍。」

上個月德州檢察長發表了一項意見，宣布性別肯定治療屬於該州法律規定的虐待兒童類別。艾伯特州長隨後下令，該州調查任何未成年人接受「性別轉換選擇性程序」（elective procedures for gender transitioning）。

在佛州，德桑蒂斯為該州的立法進行辯護，稱其「表明了對教育的承諾，而不是灌輸」。