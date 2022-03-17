UCLA今秋起保證大一生四年住校 轉校生兩年住校

洛杉磯加大（UCLA）17日宣佈，將從今年秋季學期開始，新入校的大學新生將有最多可達四年的學生公寓可住，轉學生也將可以獲得兩年的校園公寓住房。（UCLA）

洛杉磯加大 （UCLA ）17日宣佈，將從今年秋季學期開始，新入校的大學新生將有最多可達四年的學生公寓可住，轉學生也將可以獲得兩年的校園公寓住房。

洛杉磯加大表示，他們正在擴大學生宿舍的改造和建設，增加校園學生公寓庫存。今年秋天，將開放一棟17層的高層建築，名為 Gayley Heights，連同Laurel和Tipuana 公寓樓，將可為大學生新增3125張床位。2021年秋季學習，洛杉磯加大的Centennial 和Olympic宿舍已增加了1800張學生床位。

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洛杉磯加大校長Gene Block表示，讓學生能夠居住在校園內或校園附近非常重要，可讓學生有更多機會增加校園學術和文化體驗，同時也藉由學生對校園活動的參與，豐富校園和附近社區的生活，一舉兩得。而且洛杉磯加大為學生提供的住房房租通常低於市價，對學生是不錯的福利 。此外學校所擁有的這些公寓也提供媒體服務和網絡等，對學生來說非常方便。

在增加大學生公寓的同時，洛杉磯加大也正積極擴充研究生宿舍，其中新的Palo Verde公寓計劃從今年秋天開始使用，將增加300多張床位。此前，洛杉磯加大由於學生公寓不足，只能提供大學新生三年的住房和轉學生一年的住房。

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目前，洛杉磯加大住校大學生1萬4500人，另外6000 名大學生和研究生因校園學生公寓不足，住在校園外的西木村和附近社區的公寓。