南加查普曼大學教授提告學生 因侵犯其考題版權

橙縣一名大學教授在一個用於共享學習材料的網站上發現他的部分考試內容後，他對這些內容進行了版權登記，日前起訴他的學生侵犯版權。（學校臉書）

橙縣 一名大學教授在一個用於共享學習材料的網站上發現他的部分考試內容後，他對這些內容進行了版權登記，日前提告他的學生侵犯版權。

查普曼大學（Chapman University ）助理教授David A. Berkovitz日前提起訴訟，他要求對五名未透露姓名的被告學生展開陪審團審判。Berkovitz的律師Marc Hankin向媒體提供了訴狀的副本。

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根據訴狀， Berkovitz於2022年1月在Course Hero上，發現他為2021年春季商業課程創建的期中和期末考試的部分內容，學生可在該網站上訪問特定學校和課程的學習材料。

訴狀稱，大約一個月後， Berkovitz為這些期中和期末考試提交了版權申請，並於2022年2月25日獲得版權登記。Berkovitz指控被告在未經他許可下，在2022年2月23日或之前在Course Hero上發布考試內容時，侵犯了他重置、複製、分發或創作衍生作品的專有權。

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他的律師也提出，這對沒有參加Course Hero網站的同學不公平。Hankin表示，這不僅是不道德，違反了榮譽準則，更重要的是，商法課程是採取曲線評分的。因此，如果一個或多個學生人為地誇大自己的成績，他們就是在人為地壓制那些努力學習同學的成績。

在提交申請時， Berkovitz還不知道被告的身份，但他說，只有在查普曼大學就讀2021年春季商業215課程的學生才能參加Course Hero上的特定考試。他要求索賠實際損失和利潤 、對故意侵權的法定賠償金、律師費、訴訟費用等。

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訴狀稱，當Berkovitz發現被告的姓名和在涉嫌侵權中的角色時，將對訴狀進行修改。