冬奧男單花式滑冰金牌陳巍 與南加冰迷座談

陳巍回到熟悉的大公園滑冰場特別開心。（本報記者/攝影）

代表美國在本屆冬季奧運 贏得男子花式滑冰金牌的華裔陳巍 （Nathan Chen），27日中午回到他的訓練大本營—爾灣市的大公園溜冰場（Great Park Ice），為三周後的世界錦標賽加緊陪訓，大公園溜冰場特別安排四位與陳巍一起參加奧運的隊友， 與冰迷現場座談，暢談參加奧運的心得。

陳巍自冬季奧運結束後，就直接飛往紐約，接受NBC電視台安排多場電視訪談節目，他在訪談中將奧運金牌掛在母親王禾的脖子上，母子情深的小動作令許多人感動。陳巍坦言，他覺得母親是讓他贏得奧運金牌的幕後功臣，他記得剛開始學習溜冰時，家裡以有限的財源聘請私人教練，他母親一定親自參加訓練，在一旁勤作筆記；沒有私人教練的時候，母親就是他的教練。他們住在猶他州鹽湖城時，為了參加比賽及上私人教練的課，他母親不惜長程開車帶他四處遠征。即使搬來加州 之後，母親及家人仍然全力支持他的溜冰生涯。

2022年冬季奧運中，有五位來自大公園滑冰場的選手，除了陳巍之外，還有贏得雙人滑冰銀牌的Alexa Knierim、 Brandon Frazier、女子滑冰選手Mariah Bell、男子滑冰選手Michal Brezina，及教練Rafael Artyunyan 、Jenni Sand。

面對大批粉絲，陳巍面露笑容說，贏得奧運金牌一直是他的夢想，但是得到金牌對他的生活並沒有發生明顯的改變，仍是圍繞在家人、教練及隊友之間。談到上場比賽的心情，陳巍坦言，每次比賽前都會緊張，這是正常現象，他會跟隊友及家人聊聊天，抒解心理壓力。訓練過程中也會碰上低潮的瓶頸。他認為，最重要是以坦誠的態度接受事實，適時尋求心理諮商，而不必故作堅強。

現場來了許多大、小冰迷，手中揮舞著美國國旗，有人抱著印有陳巍頭像的枕頭，有人帶著封面印著陳巍照片的滑冰雜誌，準備請他簽名。陳巍談到從小嚐試過許多才藝及體育項目，例如鋼琴、吉他、體操、足球、西洋棋、冰球、芭蕾等，有些只持續短暫時間，只有讓他感到可發揮個人特長的嗜好才能持久，他鼓勵年輕人多嚐試不同的嗜好，不論能否持久，對個人成長都有好處。

談到未來的計畫，陳巍表示，是否會再參加奧運，目前心中還沒有定數，現在只專注於三周後在法國舉行的世界錦標賽。同時，今年5月21日他將與隊友們參加在安那罕Honda Center的冰上明星（Stars On Ice）演出，希望大家都來捧場。

陳巍和他的隊友對大公園滑冰場的新穎設備讚不絕口，特別是四個滑冰場都在同一屋簷下，可同時進行溜冰、冰球的訓練，而且附近就有南加州著名的陽光海灘。

爾灣市華裔副市長郭正明（Anthony Kuo）代表市府頒發賀狀給五位選手及他們的教練，恭喜他們在2022年冬季奧運傑出的表現。橙縣消防局也派出消防車到場，以數層樓高的水柱歡迎選手凱歸。