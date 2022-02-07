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棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

記者啟鉻／洛杉磯報導
朱易在比賽中。（美聯社）
朱易在比賽中。（美聯社）

加州出生的花樣滑冰選手朱易，加入中國籍代表中國隊參加冬奧賽，但她在女子單人短曲項目中發揮失誤，兩次跌倒，遭到億萬中國網民嘲笑責罵，內容包括拉低中國花滑團體賽名次、中文不流利、參賽獲選並非靠個人成績等等。中國網民的反應，令朱易面臨巨大壓力。旅居美國的前中國國手、教練及體育界相關人士認為，任何比賽都有勝負，希望中國網民應理智看待朱易表現，多包容多鼓勵，不要對比賽結果看得太重。

前中國國家花樣滑冰女隊主教練李明珠，早年也是中國花樣滑冰名將，曾培養了中國第一位世錦賽女子花滑冠軍陳露。談起朱易在冬奧會上表現失誤，李明珠表示，朱易比賽中壓力太大，網上對於朱易或選拔代表中國隊參賽也有不同聲音，有人質疑。但這方面旁人是不清楚的，有的只是猜測，沒有實際根據。但朱易也是按照中國隊常規獲選。朱易在美國時，還是少年選手，很有天賦和潛力。她趕上中國政府允許外國優秀運動員歸化並代表參賽，反應朱易也是渴望代表中國參賽。

李明珠說，對於朱易參賽失誤，說明她年輕、參加大賽機會還少，而且參加冬奧會壓力很大。對於中國網民酸言酸雨，李明珠認為，大家還是要以包容態度對待。外國運動員歸化，願意代表中國參賽，是好事情，中國政府的開放政策也很好，讓華裔選手還有機會代表中國隊參賽。運動員在比賽中發揮情況，與選手心理素質、參賽經驗都有很大關係，還是要鼓勵為主。

前中國國家隊著名女子中長跑運動員、洛杉磯馬拉松官方中國形象大使衣苗苗認為，運動員代表中國參賽，都是想為國爭光，但是比賽中發生意外總是難免。相信花滑選手朱易所要承受的壓力比任何人都要大，動作失誤會比任何人都難受。而且朱易放棄美國國籍代表中國參賽，對中國熱愛更深更切。不管網民或粉絲，對於年輕的選手朱易更要鼓勵，這時候朱易最需要的就是安慰，比賽中的意外，她也不希望發生。

也有體育界不願透露姓名的人士表示，網民的酸言酸語都是短暫的，只是一時受情緒感染衝動發聲批評，一旦冬奧會結束，這些言論自然消失。而且無論什麼比賽如果都要看到運動員成功奪冠，未免太片面了，希望中國的一些網民在看待任何事情上都要理智。

朱易 運動員 加州

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