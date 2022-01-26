我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招避免

Fed升息訴求「靈活」 從美股急縮反彈漲勢看市場反應

賴清德洛杉磯線上視訊 僑胞協助增強台美關係

記者謝雨珊／洛杉磯報導
中華民國副總統賴清德25日與洛杉磯僑胞視訊會議。(總統府)
中華民國副總統賴清德25日與洛杉磯僑胞視訊會議。(總統府)

中華民國副總統賴清德出訪宏都拉斯，25日過境洛杉磯受到僑胞熱情歡迎；當日他透過視訊對談向僑胞拜年，並與美國多位政要交流。洛杉磯僑領暨總統府國策顧問楊信及田詒鴻應邀視訊交流，針對僑胞如何協助壯大台美關係等重要議題進行了探討。

尼加拉瓜於去年12月宣布與台灣斷交共轉而承認北京，中華民國友邦只剩下14國，創下建國110年來的新低紀錄，生存與走向正面臨著重大考驗。田詒鴻指出，近幾年來，台灣邦交國中又有幾個與台灣斷交，僑胞如何在海外給予協助及貢獻，這些重要議題值得與賴清德副總統互相交流及探討。

楊信則說，當天較多在談論海外僑胞如何繼續增強台美關係與互動。他提到，當天視訊的音訊接收不是太好，但整場活動大家相談甚歡。賴清德在會議結束前，特地與線上每位參與僑胞打招呼，好似「線上握手」一樣。楊信稱讚賴清德年輕有為，親和力十足。

事實上，當地僑胞有一項訴求並未在該項視訊會議上傳達。許多海外僑胞都希望台灣現行邊境防疫政策，可做出些微調整或放寬。楊信說，現在疫苗接種比例蠻高，口服錠也出來了，很多人因為工作原因無法在台灣待太久，已經有近兩年沒回鄉探親。他與很多僑胞都期盼台灣能調整規定，適度給工商或探親人士等提供特殊簽證，讓他們返台探親或者工商考察。

根據隨行記者報導指出，蔡英文總統特別交待三項任務給賴清德，第一，深化邦誼；第二，深化合作；第三，深化台灣在國際社會參與的空間。除了這三項任務以外，蔡英文也特別囑咐他向僑領及台灣同鄉表達感謝，尤其是僑界在疫情開始時，就發起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動。

賴清德25日展開約10小時的馬拉松式視訊會議，其中七場視訊會晤美國政要、一場與40名台灣僑胞會談。當天透過視訊線分批會見來自加州、亞利桑納州、猶他州等鄰近區域選出的聯邦國會議員共17人，包括聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano），加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）、趙美心（Judy Chu）、金映玉（Young Kim）均出席視訊會議。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。

賴清德提到，他和美國政要互動交流時，許多人提起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動，坦言台灣僑胞在美國社會發揮了正能量，讓他深感光榮。賴清德此行時逢農曆新年，因此特地帶來了春聯、紅包袋及福袋，另準備了象徵「平安如意」的琉璃箔金吊飾，贈送僑界領袖們祝福與感謝。

中華民國副總統賴清德25日抵洛杉磯過境。(記者謝雨珊／攝影)
中華民國副總統賴清德25日抵洛杉磯過境。(記者謝雨珊／攝影)
中華民國總統府國策顧問楊信(左)、田詒鴻(右)。(記者謝雨珊／攝影)
中華民國總統府國策顧問楊信(左)、田詒鴻(右)。(記者謝雨珊／攝影)

賴清德 視訊會議 中華民國

上一則

遊民辱罵華人放狗咬 忍無可忍舞棍起腳踹跑

下一則

世界晚報／南加竊賊作案出奇招 成功躲過警報器

延伸閱讀

美台副總統訪宏都拉斯 美資深官員：沒有賀賴會

美台副總統訪宏都拉斯 美資深官員：沒有賀賴會
賴清德專機將離開洛杉磯 準備飛往宏都拉斯

賴清德專機將離開洛杉磯 準備飛往宏都拉斯
洛杉磯僑宴改視訊 賴清德從台灣帶4樣禮物給僑胞

洛杉磯僑宴改視訊 賴清德從台灣帶4樣禮物給僑胞
脫光暴打、貼文誣陷…林秉樞施暴高嘉瑜 8罪求重刑

脫光暴打、貼文誣陷…林秉樞施暴高嘉瑜 8罪求重刑
賴清德過境洛杉磯 僑胞高喊「I love you」

賴清德過境洛杉磯 僑胞高喊「I love you」
賴清德宏都拉斯行將過境舊金山 僑胞期待

賴清德宏都拉斯行將過境舊金山 僑胞期待

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-26 13:54
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
每人3個免費N95口罩 全美開始發

每人3個免費N95口罩 全美開始發
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
Omicron傳播力太強 美國每日新冠死亡數突破2100人

Omicron傳播力太強 美國每日新冠死亡數突破2100人