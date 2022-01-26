賴清德洛杉磯線上視訊 僑胞協助增強台美關係

中華民國副總統賴清德25日與洛杉磯僑胞視訊會議。(總統府)

中華民國 副總統賴清德 出訪宏都拉斯，25日過境洛杉磯受到僑胞熱情歡迎；當日他透過視訊對談向僑胞拜年，並與美國多位政要交流。洛杉磯僑領暨總統府國策顧問楊信及田詒鴻應邀視訊交流，針對僑胞如何協助壯大台美關係等重要議題進行了探討。

尼加拉瓜於去年12月宣布與台灣斷交共轉而承認北京，中華民國友邦只剩下14國，創下建國110年來的新低紀錄，生存與走向正面臨著重大考驗。田詒鴻指出，近幾年來，台灣邦交國中又有幾個與台灣斷交，僑胞如何在海外給予協助及貢獻，這些重要議題值得與賴清德副總統互相交流及探討。

楊信則說，當天較多在談論海外僑胞如何繼續增強台美關係與互動。他提到，當天視訊的音訊接收不是太好，但整場活動大家相談甚歡。賴清德在會議結束前，特地與線上每位參與僑胞打招呼，好似「線上握手」一樣。楊信稱讚賴清德年輕有為，親和力十足。

事實上，當地僑胞有一項訴求並未在該項視訊會議 上傳達。許多海外僑胞都希望台灣現行邊境防疫政策，可做出些微調整或放寬。楊信說，現在疫苗接種比例蠻高，口服錠也出來了，很多人因為工作原因無法在台灣待太久，已經有近兩年沒回鄉探親。他與很多僑胞都期盼台灣能調整規定，適度給工商或探親人士等提供特殊簽證，讓他們返台探親或者工商考察。

根據隨行記者報導指出，蔡英文總統特別交待三項任務給賴清德，第一，深化邦誼；第二，深化合作；第三，深化台灣在國際社會參與的空間。除了這三項任務以外，蔡英文也特別囑咐他向僑領及台灣同鄉表達感謝，尤其是僑界在疫情開始時，就發起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動。

賴清德25日展開約10小時的馬拉松式視訊會議，其中七場視訊會晤美國政要、一場與40名台灣僑胞會談。當天透過視訊線分批會見來自加州、亞利桑納州、猶他州等鄰近區域選出的聯邦國會議員共17人，包括聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano），加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）、趙美心（Judy Chu）、金映玉（Young Kim）均出席視訊會議。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。

賴清德提到，他和美國政要互動交流時，許多人提起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動，坦言台灣僑胞在美國社會發揮了正能量，讓他深感光榮。賴清德此行時逢農曆新年，因此特地帶來了春聯、紅包袋及福袋，另準備了象徵「平安如意」的琉璃箔金吊飾，贈送僑界領袖們祝福與感謝。