洛杉磯縣發生系列武裝搶劫案 警方調查中

洛杉磯縣東南部三起搶劫案位置 （圖源KTLA）

洛杉磯 縣警察 局稱正在調查17日晚上在洛杉磯東南部發生的一系列武裝搶劫案，搶劫地點涉及雷克伍（Lakewood）、派拉蒙（Paramount ）、貝爾弗勞華（Bellflower）三處，所有地點相距約四哩。

洛杉磯縣警局說，第一起搶劫案發生在17日晚上9點11分左右，地點在雷克伍的 Bellflower大道5800街區，三名男子進入一家商店持槍索要錢財，之後他們離開了商店，沒有受傷報告。

第二起搶劫在晚上11點40分左右，地點在派拉蒙的Alondra大道8500街區，又發生了一起武裝搶劫事件。隨後在晚上11點55分，位於貝爾弗勞華的Downey街17200街區的第三年便利店報告了一起搶劫。

縣警局表示，涉案人員先是被描述成三名20多歲的男子，案發時穿著黑色連帽衫戴著黑色面具，在商店持槍索要錢財。第三次搶劫發生後三名身著黑色衣服的男子被描述為30多歲，他們拿著槍進入商店，從收銀台裏取錢。

最後一家被搶劫商店的監控視頻畫面顯示，兩名男子用手槍指著一名店員，目睹者稱最後一次看到他們開著一輛老式的白色四門賓士車離開貝爾弗勞華現場。

警局稱目前搶劫案仍在調查中，尚不清楚三起事件是否都有關聯。