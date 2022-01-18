我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德勤悼念落軌華女員工 上司讚傑出 樂於幫助後輩和女性

提前一天開放預定 白宮免費新冠快篩檢測劑網站啟動

洛杉磯縣發生系列武裝搶劫案 警方調查中

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯縣東南部三起搶劫案位置 （圖源KTLA）
洛杉磯縣東南部三起搶劫案位置 （圖源KTLA）

洛杉磯警察局稱正在調查17日晚上在洛杉磯東南部發生的一系列武裝搶劫案，搶劫地點涉及雷克伍（Lakewood）、派拉蒙（Paramount ）、貝爾弗勞華（Bellflower）三處，所有地點相距約四哩。

洛杉磯縣警局說，第一起搶劫案發生在17日晚上9點11分左右，地點在雷克伍的 Bellflower大道5800街區，三名男子進入一家商店持槍索要錢財，之後他們離開了商店，沒有受傷報告。

第二起搶劫在晚上11點40分左右，地點在派拉蒙的Alondra大道8500街區，又發生了一起武裝搶劫事件。隨後在晚上11點55分，位於貝爾弗勞華的Downey街17200街區的第三年便利店報告了一起搶劫。

縣警局表示，涉案人員先是被描述成三名20多歲的男子，案發時穿著黑色連帽衫戴著黑色面具，在商店持槍索要錢財。第三次搶劫發生後三名身著黑色衣服的男子被描述為30多歲，他們拿著槍進入商店，從收銀台裏取錢。

最後一家被搶劫商店的監控視頻畫面顯示，兩名男子用手槍指著一名店員，目睹者稱最後一次看到他們開著一輛老式的白色四門賓士車離開貝爾弗勞華現場。

警局稱目前搶劫案仍在調查中，尚不清楚三起事件是否都有關聯。

洛杉磯縣東南部武裝搶劫案監控視頻畫面 （圖源KTLA）
洛杉磯縣東南部武裝搶劫案監控視頻畫面 （圖源KTLA）

洛杉磯 警察

上一則

世界整點快訊╱華人分析：掌握「2秘訣」避免買到熔斷航班

下一則

南加內陸四名年輕人假冒募款被逮

延伸閱讀

悼！等公車遭遊民襲擊 70歲護士不治

悼！等公車遭遊民襲擊 70歲護士不治
貝蒂懷特100歲冥誕 洛杉磯動物園辦慶會

貝蒂懷特100歲冥誕 洛杉磯動物園辦慶會
洛市也爆遊民襲擊 護士在車站遭打死 當局誓保公交安全

洛市也爆遊民襲擊 護士在車站遭打死 當局誓保公交安全
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
美德外長對話 批評俄脅迫烏克蘭、中霸凌立陶宛

美德外長對話 批評俄脅迫烏克蘭、中霸凌立陶宛
美德外長對話 指俄脅迫烏克蘭 中國霸凌立陶宛

美德外長對話 指俄脅迫烏克蘭 中國霸凌立陶宛

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06

超人氣

更多 >
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙
提前一天開放預定 白宮免費新冠快篩檢測劑網站啟動

提前一天開放預定 白宮免費新冠快篩檢測劑網站啟動
Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行