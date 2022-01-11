LAPD休班警官遇搶劫被槍殺 三嫌犯在逃

洛市警局局長摩爾說，警官有槍，還有一種額外武器，這是造成襲擊的原因。（KTLA5）

南洛杉磯佛羅倫斯-費爾斯通（Florence-Firestone）社區，10日（周一）深夜發生一起搶劫未遂案件，一名下班的警官遭遇搶劫被槍殺，目前三名嫌犯在逃。

據警方發布的消息，槍擊 事件發生在周一晚9時15分左右。案發時，一輛黑色的皮卡車在Beach街和 East 87th街的交叉口附近，當時幾名嫌疑人下車與這名休班的洛市警局（LAPD）警官發生爭執，隨後導致了槍擊事件。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）在新聞發布會上說，「我們的警官至少與其中一名嫌疑人交火，警官有槍，而且還有一種額外武器，我們認為這是造成這次襲擊的原因。」

嫌疑人被描述為三名男子，槍擊案發生後，他們返回車輛並朝未知方向逃跑。目前沒有關於嫌疑人的進一步細節，警方也沒有提供搜捕進展。

警方當時接到報案後趕到現場，並用巡邏車將這名警官送往當地一家醫院，他在那裡被宣布死亡。該警官的身分信息尚未公佈，等待家人通知。Sky 5的航拍視頻顯示，11日凌晨 5 時左右，一隊警車將這名警官的遺體從 Lynwood的一家醫療中心護送到洛縣 驗屍官辦公室。

LAPD警察 工會發表聲明，「在這段痛苦和悲傷的時刻，我們為這名警官的家人和他們的同事祈禱。」