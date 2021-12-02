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加州議會三亞裔轉任檢察長、法官 提升司法界代表性

記者丁曙／洛杉磯報導
加州眾議員邦塔轉任加州檢察長。（加州檢察長官網）
加州眾議員邦塔轉任加州檢察長。（加州檢察長官網）

加州議會亞太裔黨團（AAPI Legislative Caucus），今年有三位眾議員調任檢察長或法官，從立法轉為執法，提高了亞太裔在加州政府司法界的代表性。他們三人均畢業於著名法學院，從政之前擔任過執業律師，具有豐富的法律專業知識和公眾服務經驗，他們成功的範例對於諸多亞裔律師轉任高級司法官員極有啟示作用。

耶魯大學（Yale University）2017年一項研究發現，儘管亞太裔在美國私人律師業的代表性很強，但很少有亞裔擔任政府高級司法職位。具體而言，在美國850多個聯邦司法職位中，僅有26名亞裔聯邦法官，而在大約1萬300 名州審判和上訴法院法官中，只有2%被認定為亞裔美國人。此外，亞太裔在加州司法界仍然缺乏代表性。因此，提拔亞太裔在美國司法部門出任高級職位迫在眉睫，今年加州司法界出現了可喜的轉變。

加州第49區州眾議員周本立（Edwin P. Chau），本周29日被州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯縣高等法院法官（Superior Court Judge）。周本立表示，從加州眾議會改換跑道進入洛杉磯高等法院，從州議員轉任法官，仍在法律領域內服務。周本立從加州西南大學法學院（Southwestern University School of Law）獲得法學博士，後來擔任私人執業律師。

加州第18區州眾議員邦塔（Rob Bonta），今年3月24日被州長紐森提名出任加州檢察長（Attorney General）。邦塔於2012年當選為加州眾議員，早年從耶魯大學法學院獲得法學博士，曾經擔任舊金山Keker & Van Nest律師事務所訴訟助理，現成為加州歷史上第一位亞裔檢察長。

加州第17選區華裔眾議員邱信福（David Chiu），今年9月29日被舊金山市長布里德（London Breed），任命為該市檢察長（City Attorney），11月宣誓就職。邱信福畢業於哈佛大學法學院，曾在舊金山民權律師委員會擔任民權律師，成為該市首位亞裔檢察長。

亞太裔是加州人口增長最快的第三大族群，代表210多萬登記選民（亞太裔人口則破600萬）。對此，加州議會亞太裔黨團主席、華裔參議員潘君達（Richard Pan）指出，他很自豪地祝賀周本立獲任洛杉磯高等法院法官，增加了加州法院系統急需要的亞太裔代表。他在共事期間見證了周本立為保護老年人、網上隱私權和倡導亞太裔社區所做出的貢獻。周本立成為法官後，相信他將繼續為服務性不足的社區及保護民眾的權利而戰。

加州議會亞太裔黨團副主席、華裔眾議員羅達倫（Evan Low）說，周本立獲任洛杉磯縣高級法院法官當之無愧。在過去七年共事期間，他對周本立的法律敏銳度和改善所有加州人生活的承諾印象深刻，相信未來周本立為民服務的奉獻精神將在法院繼續下去。

加州眾議員周本立轉任洛杉磯縣高院法官。（周本立官網）
加州眾議員周本立轉任洛杉磯縣高院法官。（周本立官網）
加州眾議員邱信福轉任舊金山市檢察長。（邱信福官網）
加州眾議員邱信福轉任舊金山市檢察長。（邱信福官網）

加州 周本立 亞裔

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