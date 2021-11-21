富樂頓華協長青會歲末聯誼 禮物豐富 氣氛熱烈

富樂頓華人協會20日周六下午在富市克雷格區域公園（Craig Regional Park）舉辦「長青會歲末聯誼」，有近70人參加。（本報記者／攝影）

富樂頓華人協會理事會鑑於疫情 紓緩，長青會成員大多完全接種新冠疫苗 ，且適當的社交活動有益身心，於20日周六下午1時起在富市克雷格區域公園（Craig Regional Park）舉辦「長青會歲末聯誼」，有近70人參加；大家在微涼舒適的天氣下，於戶外欣賞節目組精心安排的表演、親身參與遊戲和跳舞、參加有獎猜謎活動，並在每人少則一份伴手禮，多則因猜中謎題得到額外禮物的開心氣氛下，度過愉快的半天。

富樂頓華協會長李征和富樂頓中文學校校長劉宜靜，當天分別代表理事會和中文學校歡迎前來參加的會員。華協資深理事楊學傑和劉宜靜擔任節目主持人，負責打造歡樂的氣氛。汪曉凌舞蹈老師帶領來賓一起跳「瀟灑走一回」，讓大家好好的舒展筋骨；年輕志工帶領全體成員一起玩緩和版的「魷魚遊戲」，讓大家仿佛回到兒時；中文教師劉然表演頗有職業水準的相聲曲藝，並引起有華協「大師兄」之稱的李瑞同，興起臨時表演他小時候的記憶：北京 小胡同小攤販吆喝商品的聲音。

主辦方並帶領大家玩猜歌名、猜連續劇歌主演者的音樂教室，以及由成員自發上去表現、讓他人猜一樣東西的比手畫腳動動腦遊戲。由於這兩項遊戲猜中者都可獲得獎品，大家很踴躍參加，氣氛熱烈。

當天華協創會會長馮憲國夫婦、曾擔任華協會長的李文夢夫婦等，除了事先捐贈禮物，亦共襄盛會，和許多老朋友閒話家常。

活動總召洪信哲指出，這次活動有不少前理事和成員熱心捐贈禮物，並有成員向一些公司行號如Ezaki Glico USA、Alla Lighting、SimplyHelp等募捐禮物，讓每一位來賓至少都能獲得一份包括點心，和冬天戴的手套和毛帽及頭套的伴手禮，更不用說其他在遊戲當中送出去的大大小小的禮物，讓他感受到滿滿的愛心。他同時感謝參與這次活動策畫的其他理事，讓活動圓滿舉行。