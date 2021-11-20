洛縣十大疫情熱點區出爐 年輕人陽性檢測率高

洛杉磯縣十大疫情熱點區出爐，無有亞裔聚居區。（洛縣公共衛生局）

洛杉磯 縣十大新冠疫情 （COVID-19） 「熱點」（hotspots）19日出爐，包括洛杉磯市中心、環球影城 在內。雖然這些社區發病率高的原因尚未形成共識，但是年輕人陽性檢測率普遍比較高。衛生官員擔心這些地區可能會再次出現冬季病毒激增的狀況。目前尚未發現亞裔聚居城市成為疫情熱點。

此次上榜的洛杉磯縣十個疫情熱點區是：蘭卡斯特（Lancaster）、棕櫚谷（Palmdale）、環球影城（Studio City）、聖他克拉麗塔（Santa Clarita）、威尼斯（Venice）、 洛杉磯市中心（downtown L.A.）、商品批發區（wholesale district）、威洛布魯克（Willowbrook）、西山（West Hills）、斯蒂文森牧場（Stevenson Ranch）。

所謂「疫情熱點區」是指在一段時間內，當地的冠狀病毒發病案例，顯著高於洛杉磯縣平均指標。據洛杉磯縣衛生局公布的數據，在10月24日至11月6日共計14天期間，洛杉磯地區每十萬人的發病率平均161例，但是，這些熱點地區的發病案例顯著高出一大截。例如，蘭卡斯特338例，棕櫚谷331例，環球影城301例⋯⋯，以此類推。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在10 月 24 日至 11 月 5 日期間收集的數據發現，蘭卡斯特、棕櫚谷、洛杉磯市中心、商品批發區和威洛布魯克，不僅 14 天的感染率很高，而且累積的病例率也很高。「這些社區是當前的傳播熱點，事實表明，即使過去的感染率很高，也不足以保護他們免受當前的感染浪潮。」

衛生部門仍在調查這十個社區為何成為「熱點」，但是，對於當地發病率高的原因還沒有形成共識。因為，其中有些社區的疫苗接種率低於洛縣平均接種率（73%），例如，蘭卡斯特 (58%)、棕櫚谷 (66%) 和威洛布魯克 (62%)。但是，環球影城、聖他克拉麗塔、商品批發區、洛杉磯市中心、威尼斯、西山和 斯蒂文森牧場的情況並非如此，這些社區的疫苗接種率平均都在 75% 或更高。所以，疫苗接種率不是唯一的因素。

雖然十個疫情熱點區還沒有發現一個明顯的模式，但有一個共同的特點，最近在這些社區中檢測呈陽性的人們，年齡主要在 26 到 36 歲之間。因此，費若推測說，「有鑑於許多感染者的年齡相對較小，他們在工作和社交中聚集在一起，很可能會增加了傳播風險。因為這是一種流行病，實際上是由年輕人推動的。」